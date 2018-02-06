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Dünya

UNICEF'ten Suriyeli çocuklara yardım için Ethereum madenciliği uygulaması

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat (DHA) – Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) önde gelen kripto para birimlerinden biri olan Ethereum madenciliğiyle Suriyeli çocuklara yardım edecek yenilikçi bir proje geliştirdi

06 Şubat 2018 15:27

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat (DHA) – Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) önde gelen kripto para birimlerinden biri olan Ethereum madenciliğiyle Suriyeli çocuklara yardım edecek yenilikçi bir proje geliştirdi.
\"UNICEF Game Chaingers\" adı verilen uygulama kapsamında UNICEF ve diğer Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, kripto para piyasasının belirleyicisi olan Bitcoin’den sonraki en yüksek hacimli sanal para birimi olan Ethereum’la \"blockchain (blok zinciri)\" teknolojisi kullanımlarında, şeffaflığı artırarak yardım kuruluşlarının para toplama yöntemlerinde köklü bir değişiklik yapmayı hedefliyor. UNICEF yenilikçi uygulamasıyla, bilgisayar oyuncularını bilgisayarlarının işlem gücünü kullanarak Suriyeli çocuklar için \"kripto para madenciliği\" yapmaya çağırıyor.
İlk evrelerinde olan uygulamanın şu ana kadar Suriyeli çocuklar için 900 euro topladığı söylenirken, UNICEF para bağışında yeni bir yöntem oluşturması ve iç süreçlerde şeffaflık sağlaması sebepleriyle blok zinciri teknolojisine yeni kullanım yöntemleri getiriyor. UNICEF’e göre kurumların aracılara ihtiyaç duymadan doğrudan sözleşmeli taraflara ödeme yapabilmesi ve Ethereum blok zinciri teknolojisinin bu işlemin her aşamasını doğrudan izleyebilmesi, para bağışında blok zinciri teknolojisi kullanımının en büyük yararlarından biri olarak görülüyor.
Charities Aid Foundation Politika Başkanı Rhodri Davies, potansiyel blok zinciri teknolojisi kullanımına sıcak baktığını söylerken, Game Chaingers gibi uygulamalarla Bitcoin ve Ethereum gibi yüksek hacimli kripto para birimleri teknolojilerinin yardım kuruluşlarına desek olabileceğini vurguladı.

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