UNICEF yetkilisi, Taliban'ın açıklamalarının ardından kız çocuklarının eğitimi konusunda "iyimser" olduklarını söyledi

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) saha operasyonları şefi, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirdikten sonra kız çocuklarının eğitimi hakkında yaptığı açıklamaları hatırlatarak “dikkatli bir iyimserlik içinde olduklarını” söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Afganistan’ın pek çok bölgesine yardım sağlamayı sürdüren UNICEF’in Taliban temsilcileriyle Kandahar, Herat, Jalalabad gibi şehirler ele geçirildiğinde çeşitli görüşmeler yaptığı belirtildi.

UNICEF’in Afganistan Saha Operasyonları Şefi Mustapha Ben Messoud, “Süregelen görüşmelerimiz var ve bu görüşmelerle ilgili iyimser durumdayız” dedi. Messaoud, 14 saha ofislerinin 11’inin çalışır durumda olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu saha ofislerinde Taliban’la herhangi bir sıkıntı yaşanmadı”

UNICEF, bazı yerel Taliban temsilcilerinin, liderlerinden kız çocuklarının eğitimiyle ilgili yönerge almayı beklediğini, bazılarının ise okulların açık kalmasını tercih ettiğini söyledi.

Taliban sözcüsü, Kabil’de kontrolün ele alınmasının ardından yaptığı açıklamada kız çocuklarının okula gitmesine izin verileceğini söylemişti.

UNICEF’in başkent Kabil’de henüz Taliban’la doğrudan iletişim kurmadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in sözcüsü Rupert Colville, Afganların Taliban hakkındaki endişelerinin “anlaşılabilir” olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Taliban’a çok farklı durumlardaki çok sayıda insanın yaşamlarına dair endişelerinin ele alındığını, yalnızca sözleriyle değil eylemle de göstermeleri çağrısı yapıyoruz”

Colville, Taliban’ın kadınların işe gitmesine ve kız çocukları okula gitmesine engel olunmayacağına dair sözünü tutması gerektiğini söyledi.