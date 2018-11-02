UNICEF: Yemen'de 7 milyondan fazla çocuk açlıkla karşı karşıya

UNICEF, Yemen’de açlıkla karşı karşıya olan 14 milyon kişinin yarısından fazlasını çocukların oluşturduğunu açıkladı. Örgüte göre, savaşın sona ermesi tek başına ülkedeki krizi bitirmek için yeterli değil.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bölge Direktörü Geert Cappelaere, Yemen’de açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 14 milyon kişinin yarısından fazlasını çocukların oluşturduğunu söyledi. Cappelaere, ülkede açlık tehdidi altında olan çocukların sayısının 7 milyondan fazla olduğunu belirtirken, halihazırda 1 milyon 800 bin çocuğun yetersiz beslenme, 400 bin çocuğun da akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu söyledi.

Yüzyılın en ağır insanlık krizlerinden birinin yaşandığı ülkede “2015 yılından bu yana 6 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü ya da ağır yaralandığını“ söyleyen Cappelaere, “Bunlar yalnızca teyit edebildiğimiz rakamlar, ancak bilançonun bundan çok daha ağır olduğunu sanıyoruz“ diye konuştu.

Üç yıldır devam eden savaşın az gelişmişlikle mücadele eden Arap Yarımadası’nın en yoksul ülkesi Yemen’de koşulları daha da ağırlaştırdığını belirten Cappelaere, bu nedenle savaşın son bulmasının tek başına yeterli olmayacağını söyledi. UNICEF Bölge Direktörü, ülkede kapsamlı bir yeniden yapılandırma ihtiyacının olduğuna dikkat çekti. Cappelaere, "Yapılması gereken, savaşın sona erdirilmesi ve halkı ve çocukları merkeze alan bir yönetim mekanızmasının kurulması" diye konuştu.

Yemen'de Husilerin ayaklanmasıyla bir iç savaş başlamıştı. Merkez hükümeti destekleyen komşu ülke Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon İran destekli Şii Husilere sık sık hava saldırısı düzenliyor. Üç yılı aşkın bir süredir iç savaşın sürdüğü Yemen'de hükümet, ABD'nin savaşan taraflara ültimatom vermesinin ardından İran'ın desteklediği Husilerle barış görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu açıklamıştı. ABD Savunma Bakanı James Mattis, ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması için taraflara 30 günlük süre tanımıştı. Birleimiş Milletler de barış görüşmelerini bir ay içerisinde başlatmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Yemen'deki durumu "dünyanın en büyük insani krizi" olarak değerlendiren BM'nin verilerine göre, savaşta 28 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu sayı içindeki yaklaşık 10 bin sivilin bombalı saldırılarda öldüğü belirtiliyor.

DW,AFP/SÖ,DÇÜ

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