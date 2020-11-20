UNICEF'ten Covid - 19 nesli raporu: Dünya, eğitimi, beslenmesi ve sağlığı iyi olan bir nesle sahip olamama riskiyle karşı karşıya

UNICEF, 20 Kasım Dünya Çocuklar Günü kapsamında yeni bir rapor yayımladı. "Covid - 19 neslinin kaybolmasının önlenmesi" adlı rapora göre pandeminin etkileri, "Dünya, eğitimi, beslenmesi ve sağlığı iyi olan bir nesle sahip olamama riskiyle karşı karşıyadır" şeklinde ifade edildi. Yılın başlarında okulların yeniden açılmasını talep eden UNICEF, okulların Koronavirüs yayan alanlar olmadığını belirtirken okulların açılması talebini yineledi.

NTV'de yer alan habere göre "Covid - 19 neslinin kaybolmasının önlenmesi" adlı raporda UNICEF, dünya çapında 572 milyon çocuğun okulların kapanmasından etkilendiğine dikkat çekiyor. Pandeminin dünya çocukları üzerinde uzun süredir devam eden etkisiyle ilgili endişelerini paylaşan UNICEF, "Dünya, eğitimi, beslenmesi ve sağlığı iyi olan bir nesle sahip olamama riskiyle karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.

Beslenme yüzde 40 azaldı

Dünyadaki çocukların üçte biri yani 572 milyon çocuğun pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini belirten UNICEF, pandemi sürecinin sadece öğrenme ve gelişimlerini doğrudan etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda okulların temel beslenme gereksinimlerini de sağlaması nedeniyle sağlıkları üzerinde de doğrudan bir etkiye sahip olduğunun altını çizdi.

Okuldaki öğünü kaçıran 265 milyon çocuk olduğu belirtilen raporda, çocukların beslenme düzenlerinde yüzde 40'lık bir düşüş olduğu belirtiliyor.

"Bütün bir neslin geleceği risk altında"

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, "Covid - 19 salgını boyunca çocukların hastalıktan neredeyse hiç etkilenmediğine dair bir efsane var. Çocuklar hastalanabilir ve hastalığı yayabilir ancak bu, pandemik buzdağının sadece görünen kısmı. Temel hizmetlerde aksamalar ve artan yoksulluk oranları çocuklar için en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Bu pandemik kriz ne kadar uzun sürerse, çocukların eğitimi, sağlığı, beslenmesi üzerindeki etkisi o kadar derin olur. Bütün bir neslin geleceği risk altında" ifadelerini kullandı.

Okulların açılması talebi yinelendi

Yılın başlarında okulların yeniden açılmasını talep eden UNICEF, okulların Koronavirüs yayan alanlar olmadığını belirtirken okulların açılması talebini yineledi.

Uzmanlar, okulları açık tutmanın çocukların uygun şekilde uyarılabilmesi ve pandemi gibi önemli sorunlarda en iyi şekilde nasıl güvende kalacakları konusunda eğitim için önemli olduğunu belirttiler.

87 vakadan 1'i çocuk

Dünya üzerindeki 87 vakadan sadece 1 tanesinin çocuk olduğunun altını çizen UNICEF, Hindistan'da yüzde 20 ve dünyada ise yüzde 11 oranında vakanın 20 yaşın altındaki yaş grubunda olduğu belirtti.

Aileler şu an için çocukları okula göndermeyi reddederken uzmanlar, akademisyenler ve sağlık çalışanları, okulları kapalı tutmanın çocukların zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığı üzerindeki etkisinin daha büyük olmasından endişe duyuyor.