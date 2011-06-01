-UNICEF: SURİYE'DE GÖSTERİLERDE 30 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ NEW YORK/WASHINGTON (A.A) - 01.06.2011 - BM Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtı gösterilerde 30 çocuğun öldürüldüğünü duyurdu. UNİCEF'ten yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda Suriyeli çocuğun yaralandığı, tutuklandığı, yerlerinden edildiği, işkence gördüğü hatta öldürüldüğüne ilişkin sayısız bilgi bulunduğu belirtilerek, ''Her ne kadar UNİCEF bu olayların kesin koşullarını ayrıntılı biçimde doğrulayamasa da keyfi olarak çocukların tutuklandığı, işkence ya da kötü muamele gördüğü ve bazı durumlarda da öldüğüne ilişkin video kayıtlarından endişe duymaktayız'' denildi. Suriye hükümetinden bu bilgileri ayrıntılı biçimde soruşturması istenen açıklamada, UNİCEF, bu suçları işleyenlerin kimliklerinin saptanması ve adalete teslim edilmeleri için gerekenin yapılmasını talep etti. Suriye'de cumartesi günü demokrasi yanlıları sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 13 yaşında işkenceyle öldürüldüğü belirtilen Hamza El Hatib için bir sayfa hazırlamıştı. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 13 yaşındaki bir çocuğun işkence gördüğü ve öldürüldüğü iddiasının, Suriye hükümetinin gerçek reformlar yapma çabasında olmadığına işaret ettiğini belirtti. Clinton, erkek çocuğunun ölümünün, "Suriye hükümetinin kendi halkına kulak vererek halkla birlikte çalışma yönündeki herhangi bir çabasının tamamen çökmesini simgelediğini" söyledi.