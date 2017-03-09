UNICEF: Suriye'de bir nesil kayboluyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in Almanya Direktörü Christian Schneider, Suriye'deki çocukların durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "hâlihazırda Suriye'de bir neslin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olunduğu" uyarısını yaptı.

Schneider perşembe günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "Savaş bitmedi ve bir gün bitecek olsa bile oradaki acımasızlık sürecek" şeklinde konuştu. UNICEF yetkilisi, altı yıldır süren savaşın derin izler bıraktığına dikkat çekti.

Suriye'de devam eden şiddet ve altyapının çökmesi nedeniyle oluşan zorluklardan gündelik hayatta en fazla çocukların zarar gördüğüne dikkat çeken Schneider, tahminlere göre halihazırda Suriye'de yaklaşık 6 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğunu kaydetti.

"Ya onlar, bizim çocuklarımız olsalardı?"

Christian Schneider, her gün Suriyeli çocukların yaralanıp, öldürüldüklerini vurgulayarak, okullarında saldırıya uğradıklarını, evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarını ve ağır travma altında olduklarına dikkat çekti.

"Ya onlar, bizim çocuklarımız olsaydı" diyen UNICEF Almanya Direktörü Schneider, Suriye'de yaklaşık 300 bin çocuğun savaş süresince dünyaya geldiğini belirterek, "bugün altı yaşında olan Suriyeli bir çocuğun savaştan başka bir şey tanımadığını" ifade etti.

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