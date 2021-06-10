UNICEF raporu: Dünyadaki çocuk işçilerin sayısı 160 milyona yükseldi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre dünyadaki çocuk işçilerin sayısı 160 milyona yükseldi.

UNICEF ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) her dört yılda bir çocuk işçiliğine dair rapor hazırlıyor. Sonuçları bugün kamuoyuna açıklanan yeni raporda yıllardır azalan çocuk işçiliğinin yeniden artışa geçtiği kaydedildi.

Raporlara göre 2000 ile 2016 yılları arasında dünyadaki çocuk işçi sayısı 94 milyon azaldı. Çocuk işçilerin nüfusa oranı da bu süre içerisinde azaldı. 2020 yılında ise çocuk işçilerin nüfusa oranı 2016 yılındaki seviyeye hemen hemen yakın olarak ölçüldü. Ancak dört yıl içinde nüfus artmış olduğu için çocuk işçi sayısında da nominal bir büyüme söz konusu.

9 milyon çocuk işçi daha

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore "Çocuk işçiliğini sona erdirme mücadelesinde zemin kaybediyoruz" dedi. Covid-19 krizinin olumsuz bir etki yarattığını söyleyen Fore pandemi nedeniyle yoksulluk artışına yönelik tahminlerin doğru çıkması halinde 2022 yılı sonu itibarı ile 9 milyon çocuk daha çalışma hayatına katılmış olacak.

İstatistik modellemeler ise bu sayının çok daha yüksek olabileceğini ortaya koyuyor. UNICEF'in istatistik uzmanı Claudia Cappa AFP'ye yaptığı açıklamada "Tasarruf önlemleri ve diğer faktörler nedeniyle işçi çocukların sayısı gelecek yılın sonuna kadar 46 milyon daha artabilir" dedi.

Rapora göre 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar çalışan çocukların yarısından fazlasını oluşturuyor. Çocuk işçilerin üçte ikisi erkek, ev içi çalışmanın dikkate alınması halinde ise kız çocuklarının oranı daha da artıyor.

Sahraaltı Afrika'da her 4 çocuktan biri işçi

UNICEF ve ILO raporda özellikle Sahraaltı Afrika'daki çocukların durumuna dikkat çekti. Yaklaşık 16 milyon 600 binlik artışla çocuk işçi sayısındaki en büyük artış bu bölgede kaydedildi. Bölgedeki krizler, aşırı yoksulluk ve yetersiz sosyal koruma tedbirlerinin artışta rol oynadığı belirtildi. Sahraaltı Afrika ülkelerinde 5 ila 17 yaş arasındaki çocukların yaklaşık dörtte biri işçi. Bu oran Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde ise yüzde 2,3.

Çocuklar tarım sektöründe çalıştırılıyor

Çocukların çalıştırıldığı sektörlerin başında ise rapora göre tarım geliyor. 112 milyon ile dünyadaki çocuk işçilerin yaklaşık yüzde 70'i tarımda çalışıyor. Yüzde 20'lik bir kesim hizmet sektöründe yüzde 10 ise endüstride istihdam ediliyor.

Rapora göre tehlikeli iş kollarında çalışan 5 ila 17 yaş arasındaki çocukların sayısı 2016-2020 arasında 6,5 milyon artarak 79 milyona yükseldi. Çocukların güvenlik, beden ve ruh sağlığını tehlikeye sokan işler bu kapsama giriyor.