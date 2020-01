UNICEF: Önlem Alınmazsa  2030 yılına kadar 70 milyon çocuk beş yaşına gelmeden ölecek

İSTANBUL (DHA) - Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu UNICEF, çocuk ölümleriyle ilgili hazırladığı son raporda, çocuk ölümlerini azaltmada ilerleme sağlanamazsa 2030 yılına kadar 70 milyon çocuğun beş yaşına gelmeden yaşamını yitireceğini açıkladı. UNICEF, raporunda, yardımların ve sağlık alanındaki yatırımların, durumları nispeten daha iyi olan çocuklar yerine en yoksul çocuk gruplarına yapılması gerektiğini belirtti.

Durumları daha iyi olan gruplardaki çocuklara yapılacak yardımlar,en yoksul çocuk gruplarına yapılacak eş değer yardımlarla karşılaştırıldığında, en yoksul çocuk gruplarına yapılacak her 1 milyon dolarlık harcamayla neredeyse iki kat daha fazla çocuğun yaşamının kurtarılabileceği belirtildi.

ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN EN FAZLA OLDUĞU 51 ÜLKENİN VERİ TABANI KULLANILDI

Araştırmada tüm yeni doğan ve beş yaş altı ölümlerin yaklaşık yüzde 80\'inin meydana geldiği 51 ülkeye ait yeni veri tabanları kullanıldı. Yoksul gruplara yönelik yaşam kurtarıcı müdahalelerin kapsamı genişletilirse, bu ülkelerdeki çocuk ölümlerinin diğer gruplara kıyasla hemen hemen üç kat daha hızlı azaltılacağı kaydedildi.

LAKE: \"ÇOCUKLARA HARCANAN HER DOLARLA DAHA ÇOK SAYIDA YAŞAM KURTARILMASI GEREKİYOR\"

UNICEF Direktörü Anthony Lake yayınlanan son raporu şöyle değerlendirdi: \"Çocuk sağlığına adil bir şekilde yardım yapılması gerekiyor. Araştırmada ortaya çıkan kanıtlar gerçekten ikna edici. En yoksul çocuklara yatırım yapmak hem ilkesel açıdan hem de uygulama açısından doğru. Çocuklara harcanan her dolarla daha çok sayıda yaşam kurtarılması gerekiyor. Bu rapor, her doların önem taşıdığı böyle bir dönemde çocuk ölümlerine son verme konusunda çalışan hükümetler açısından son derece kritik ve önemli. Çocuk sağlığı alanına hakkaniyetle yapılacak yatırımlar geleceği kurtarmakta ve kuşaktan kuşağa aktarılan yoksulluk döngülerinin kırılmasına yardımcı olmaktadır.\"

ARAŞTIRMADA ULAŞILAN DİĞER BULGULAR

Çocukların sağlık ve beslenme alanındaki müdahalelere erişimi, son senelerde yoksul gruplar arasında hızla yaygınlaştı. Bu da çocuk ölümlerini engelleme çalışmalarındaki önemli iyileşmeleri beraberinde getirdi. Araştırmaların yapıldığı dönemde, beş yaş altı çocuk ölümlerinde azalma kaydedildi. Çocuk ölümleri en yoksul çocuk gruplarında, diğer çocuk gruplarına göre üç kat daha hızlı engellendi. Son bir yıl içerisinde 51 ülkede kurtarılan 1,1 milyon yaşamın yüzde 85\'i yoksul çocuk grupları içerisindeki çocuklara ait. Araştırmada Afganistan, Bangladeş ve Malawi beş yaş altı yaş altı çocuk ölüm oranlarının yüksek olduğu ülkeler olarak saptandı. Bu ülkelerdeki en yoksul çocuk gruplarına odaklanıldığında, 1990 yılıyla 2015 yılları arasında beş yaş altı çocuk ölümleri, Afganistan\'da yarı yarıya, Bangladeş ve Malavi\'de ise yüzde 74 azaldı.



(FOTOĞRAF)