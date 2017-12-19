UNICEF: Milyonlarca çocuk Güney Sudan’daki kriz içinde

Mergim Özdamar / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Birleşmiş Milletler (BM) çocuk birimi UNICEF Cuma günü yayınladığı raporda Güney Sudan’daki milyonlarca çocuğun dördüncü yılına giren büyük bir kriz içinde kaldığını söyledi.

UNICEF, çocukların yetersiz beslenme, hastalık, zorla çalıştırma, şiddet ve eğitimsizlik kurbanı olduklarını ve şiddet, korku ve açlık dünyasında çocukluklarını kaybederek büyüdüklerini aktardı.

UNICEF\'in Doğu ve Güney Afrika\'daki Bölge Müdürü Leila Pakkala, hiçbir çocuğun böyle dehşet ve yoksunluklarla karşılaşmaması gerektiğini söyledi ve “Ancak, Güney Sudan\'daki çocuklar bu olanlarla iç içe büyüyorlar. Güney Sudan\'daki çocuklara acilen barışçıl ve koruyucu bir ortam gerekiyor” dedi.

UNICEF “Saldırı Altındaki Çocukluk” raporunda, çocuklara ve kadınlara yapılacak önemli yardım için yeni fonların sağlanması konusunda çağrı yaptı.

BM çocuk birimi, açlık ve hastalıktan kurtulma konusunda cankurtaran malzeme ve hizmetler sunmak için 2018\'de 183 milyon dolar tutarında yeni finansmana ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Şu anda UNICEF\'in yüzde 77\'lik bir finansal boşluğu var.

Raporda, güvensizlik ve karışıklık yıllarının çocuklar üzerinde \"sarsıcı bir etkisi var\" ifadesi yer aldı ve tüm nesilleri tehdit edebileceği yazdı.

Raporda ayrıca savaş güçlerinin, çocuklara yönelik yaptığı tüm ağır ihlalleri derhal sonlandırması ve tüm çocukları kendi saflarından serbest bırakmaları gerektiği yazıyor.

UNICEF\'e göre, en çok ihtiyaç duyanlara yardım etmek, ülkenin birçok güvensiz bölgesinde hala çok zor. UNICEF’in Güney Sudan’daki temsilcisi Mahimbo Mdoe, çocukların uygun beslenme ve bakıma ihtiyaç duyduğunu ve bunun için hayatta adil bir şansa sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Mdoe, “Savaşmaya ve hastalıklara karşı korunmaya ihtiyaçları var. Öğrenebilecekleri ve oynayabilecekleri güvenli bir ortama ihtiyaçları var. Eğer çocuklara hayatlarında adil bir şans tanınmazsa, bu çocuklar büyüdüklerinde ülkenin hali ne olacak?” dedi.

BM çocuk birimi hükümet güçlerini, silahlı grupları ve uluslararası toplulukları, bu çatışmayı sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı, böylece Güney Sudan\'ın çocuklarının ve ülkesinin umutla bakacakları bir geleceğe sahip olabileceğini söyledi.

UNICEF, “Çatışmanın tüm tarafları, ülkenin her alanına sınırsız insani yardım gitmesine izin vermeli ve insani yardım elçilerine ve malzemelerine yapılan saldırıları hemen durdurmalı” dedi.

Güney Sudan\'daki insani yardım örgütleri acilen yardıma muhtaç kişilere sınırsız erişim gerektiren tarihli bir cumhurbaşkanlığı kararının tam olarak uygulanmasını istiyor.

BM, Aralık 2013\'te başlayan krizin başlamasından bu yana ülkenin dört bir yanındaki çocuklara insani yardım sağlıyor. Buna ağır yetersiz beslenme ile 600 binden fazla kişinin tedavisi, 3.3 milyondan fazla çocuğun kızamık aşısı, 3.6 milyon çocuğa birinci basamak tedavi hizmeti verilmesi, 1.8 milyon kişinin temiz su erişimini desteklemek dahil.

UNICEF, “Bütün bunlar, dünya üzerinde yardım görevlilerinin görev yapması açısından en tehlikeli kabul edilen ülkelerden birinde, karşılaşılan büyük zorluklara rağmen yapıldı” dedi.

2013\'te çatışmalar başladığından beri, bu yıl 25 olmak üzere toplam 95 insani yardım görevlisi öldürüldü.