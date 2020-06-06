UNICEF: Koronavirüs salgınında yeterli teknolojiye sahip olmayan 1,2 milyar çocuk eğitim alamıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada okul çağındaki yaklaşık 1,2 milyar çocuğun yeterli teknolojiye sahip olmadığı için gerekli eğitimi alamadığını duyurdu.

UNICEF'in son raporu, eğitim araçlarına ve teknolojiye erişim konusundaki eşitsizliklerin küresel eğitim krizini derinleştirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bu süreçte 127 ülkede kapatılan okulların yüzde 73'ü internet üzerinden eğitim verebiliyor. Ancak birçok çocuk internete erişemediği için bundan mahrum kalıyor.

'Çocukların teknolojiye ve materyale erişimi son derece eşitsiz'

Euronews'in haberine göre, UNICEF Eğitim Birimi Şefi Robert Jenkins, "Covid-19 salgınından önce de bir eğitim krizi vardı. Şimdi daha da ayrımcı ve giderek derinleşen bir eğitim kriziyle karşı karşıyayız. Okulların kapalı olduğu bu dönemde, çocukların öğrenmeye devam etmek için gereken teknolojiye ve materyale erişimi son derece eşitsiz" ifadelerini kullandı.

14 ülkeden elde edilen UNICEF verileri, evde internete erişimi olan öğrencilerin, erişimi olmayan çocuklara kıyasla temel okuma becerilerinin daha yüksek düzeyde olduğunu ortaya koyuyor.

Afrika ülkelerinin çoğunda, nüfusun dörtte birinden daha azı internet erişimine sahip.

Birçok ülkede eğitim televizyon aracılığıyla yapılıyor

Televizyon sahipliği ile ilgili eşitsizliklere rağmen, televizyon, ülkeler tarafından uzaktan eğitim sağlamak için kullanılan temel yöntem.

Bildirimde bulunan 127 ülkede, her 4 ülkeden 3'ü televizyonu çocuklar için bir eğitim kaynağı olarak kullanıyor.

Konu hakkında ilgili verilere sahip 88 ülkenin 40'ında, kentsel bölgelerde yaşayan çocukların evlerinde televizyon bulunma ihtimali, kırsal kesimlerde yaşayan çocuklara kıyasla iki kattan daha fazla.

En büyük eşitsizlikler ise Sahra altı Afrika'da görülüyor. Çad'ın kırsal bölgelerinde, her 100 haneden sadece 1'inde televizyon bulunurken kentsel bölgelerdeki her 3 haneden 1'i televizyona sahip.

Gine ve Moritanya'nın kırsal bölgelerinde ise hanelerin sırasıyla yüzde 8'i ve yüzde 7'sinde televizyon bulunurken her iki ülkedeki kentsel bölgelerdeki hanelerin yüzde 76'sı televizyona sahip.

Yoksul ailelerin evinde elektrik yok

En zengin ve en fakir haneler arasında büyük eşitsizlikler bulunuyor.

Okullar kapalıyken eğitim vermek için kullanılan teknolojilerin neredeyse tamamı elektrik gerektiriyor. Yine de, verilere sahip 28 ülkede, en zengin beşlik dilimde yer alan hanelerin yüzde 98'i elektriğe sahipken en yoksul beşlik dilimde yer alan hanelerin sadece yüzde 65'inde elektrik bulunuyor.

Fildişi Sahili, Lesotho, Kiribati, Sudan, Gambiya, Gine-Bissau ve Moritanya'nın da aralarında bulunduğu yedi ülkede en yoksul hanelerin yüzde 10'undan azı elektrik erişimine sahip.