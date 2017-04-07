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Dünya
Deutsche Welle

UNICEF: İdlib'de 27 çocuk öldürüldü

UNICEF İdlib yakınındaki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen ve kimyasal gaz kullanıldığı iddia edilen saldırıda hayatını kaybedenler arasında 27 çocuk olduğunu açıkladı.

07 Nisan 2017 00:03

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salı günü İblib yakınındaki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen saldırıda 27 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Yardım fonunun bugün New York'ta açıkladığı verilere göre saldırıda 546 kişi de yaralandı.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Direktörü Geert Cappelaere, "Suriye'de çocukların öldürülmesine izin verilemez. Tüm taraflar ve taraflara etkisi olanlar bu dehşeti hemen sona erdirmeli.“ diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, diğer yardım kuruluşlarının desteği ile yaralılara ilk yardım yapılabilmesi için üç seyyar klinik, dört hastane kurmaya ve tıbbi malzeme sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

"Ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İdlib yakınında düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısının 86‘ya yükseldiğini duyurdu. Organizasyon saldırıda ölen çocukların sayısını 30 olarak aktardı.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dw, DK/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UNICEFHanMilletlerYardım FonuNew YorkOrtadoğuKuzey Afrika Genel Direktörü Geert CappelaereHakları GözlemeviDeutsche Welle Türkçe afp/dw DK/GA

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