UNICEF: Her yedi çocuk ve ergenden birinin psikolojik sorunu var

UNICEF dünya genelinde çocuk ve ergenlerde psikolojik sorunların arttığına işaret ederek, bu durumda olanların tedavi imkanlarından da yeterince yararlanamadıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 10 - 19 yaş arasındaki her yedi çocuk ve ergenden birinin teşhis edilen bir psikolojik sorunu bulunduğunu açıkladı.

Örgüt bu yıl ilk kez çocuk ve gençlerin ruh sağlığının incelendiği "Dünyadaki çocukların durumu hakkında rapor" çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda bu saptamada bulundu.

UNICEF araştırmasında, depresyon, korku veya davranış bozukluklarının psikolojik rahatsızlıklar olarak değerlendirildiğini belirtirken, koronavirüs salgını sırasında çocuk ve gençlerin ruh sağlıklarının daha da kötüleştiğine işaret etti.

Yapılan açıklamada, yaz aylarında düzenlenen bir ankette, 15 ile 24 yaş arasındaki her beş gençten birinin kendisini sık sık depresyonda hissettiği ve motivasyonlarının düştüğü sonucuna varıldığı ifade edildi.

UNICEF, dünya çapında psikolojik tedaviye gereksinim duyan çocuk ve ergenlerin mevcut fonlara ulaşmada zorluk yaşadıklarını da belirterek, bu durumu eleştirdi.

Örgütten yapılan açıklamada 15-19 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerde intiharın, trafik kazaları, tüberküloz ve şiddetten sonra dördüncü en yaygın ölüm nedeni olduğuna vurgu yapılarak, dünya çapında her 11 dakikada bir gencin yaşamına son verdiğine işaret edildi.

KNA/TY,SSB

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