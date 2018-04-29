UNICEF: Her hafta 12 bin Arakanlı çocuk Bangladeş'e geçmek zorunda kalıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Myanmar'da yaşananlardan dolaryı her hafta 12 bin Arakanlı çocuğun Bangladeş'e geçmek zorunda kaldığını açıkladı.

UNICEF raporunda Ağustos ayından bu yana güney Bangladeş'e sığınan 320 binden fazla Arakanlı mülteci çocuğun, olumsuz yaşam koşulları ve suyla geçen hastalıklar yüzünden tehlike altında olduğunu vurguladı.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, "Bu çocukların, yiyeceğe, temiz suya, sanitasyona ve bu tür acil durumlarda yayılan hastalıklara karşı koruyucu aşılara acilen ihtiyacı var. Ancak, yaşadıklarının kötü izlerini silmek için de yardım gerekmekte" dedi.

UNICEF'e göre Myanmar'daki şiddetten kaçıp komşu ülke Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesine geçen Arakanlıların sayısı yarım milyonu aştı.

En son gelenlerin hemen hemen yüzde 60'ını çocukların oluşturduğu ve günlük sınır geçiş sayısının 1200 ile 1800 arasında değiştiği belirtiliyor.

Kamplardaki çocuklarda ileri derecede akut beslenme yetersizliğinin tespit edildiği; doğum öncesi annelere ve bebeklere yönelik hizmetler verilemediği aktarılıyor.

Myanmar ordusu, silahlı örgütlerin Arakan'da Ağustos ayı sonunda bir dizi karakola düzenlediği saldırının ardından büyük bir operasyon başlatmıştı.

Bu operasyonlar sonucu 400 binden fazla Müslüman komşu Bangladeş'e kaçmak zorunda kalmış ve yüzlerce kişi de hayatını kaybetmişti.

BM, daha önce Myanmar hükümetini Arakanlı Müslümanlara karşı etnik temizlik yapmakla suçlamıştı.