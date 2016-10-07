UNICEF: Ev işi yapan kız çocukları erkeklerden yüzde 40 fazla çalışıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), kız çocuklarının ücretsiz gündelik ev işleri için erkek çocuklarına oranla yüzde 40 daha fazla zaman harcadığını açıkladı.

UNICEF'in son raporuna göre, bu fark 160 milyon saate tekabül ediyor.

Rapor, kız çocuklarının iş yükünün de büyümeleriyle birlikte arttığını ortaya koydu.

5-9 yaş arası kızlar ev işleri için erkek çocuklara kıyasla yüzde 30 daha fazla zaman harcarken, 14 yaşında geldiklerinde bu oran yüzde 50'ye çıkıyor.

Her üç kızın ikisi yemek pişirme ve ev temizliği, nerdeyse yarısı da su taşıma ve yakacak odun toplama gibi işlerde çalışıyor.

Kızlar ayrıca çok göz önünde olmayan, çocuk ve yaşlı bakımı gibi işlerde de çalışıyorlar.

Rapora göre 10-14 yaş arası kız çocukları arasında, en çok yorulanlar haftada 26 saat ev işleri ile ilgileneneler Somalili kız çocukları.

Şiddet, çocuk evlilikleri, kadın sünneti ve eğitim gibi konuları da içeren rapor, 11 Ekim BM Uluslararası Kız Çocukları Günü öncesi yayımlandı.

UNICEF'in Toplumsal Cinsiyet Baş Danışmanı Anju Malhotra, "Kızlar öğrenme, büyüme ve çocukluklarını yaşama açısından önemli fırsatlardan mahrum kalıyorlar. Çocuklar arasında emeğin eşitsiz dağılımı toplumsal cinsiyet kalıplarını devam ettiriyor. Kadın ve kız çocuklarına da kuşaklar boyu süren ağır yükler getiriyor" dedi.