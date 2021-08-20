UNICEF: Dünyadaki 2,2 milyar çocuğun neredeyse yarısı, iklim krizinin etkilerinden dolayı "yüksek risk" altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)'in bir raporuna göre, dünyadaki 2,2 milyar çocuğun neredeyse yarısı, iklim krizinin etkilerinden dolayı "yüksek risk" altında.

Rapora göre, dünyadaki hemen hemen her çocuk; sıcak hava dalgaları, sel, kasırga, hastalık, kuraklık ve hava kirliliği etkilerinden en az birinin riski altında. Ancak 1 milyar çocuk, aynı anda üç veya dört etkiyle karşı karşıya.

İklim aktivisti Greta Thunberg'in küresel bir hareketi ateşleyen okul grevinin üçüncü yıldönümünde yayımlanan rapor, iklim ve çevresel faktörleri; yoksulluk, temiz suya erişim, sağlık ve eğitim gibi çocukların savunmasız olduğu diğer konularla birleştiren ilk rapor.

UNICEF yönetici direktörü Henrietta Fore şunları söyledi: “Çocuklar iklim tehlikelerine karşı benzersiz bir şekilde savunmasızdır. Yetişkinlerle karşılaştırıldığında, çocuklar birim başına daha fazla yiyeceğe ve suya ihtiyaç duyarlar ve aşırı hava olaylarından hayatta kalabilme olasılıkları düşüktür" dedi.

“Kararlar onların geleceğini belirleyecek"

Rapor, Glasgow'da yapılacak BM Cop26 zirvesi de dahil olmak üzere tüm iklim müzakerelerine ve kararlarına gençlerin dahil edilmesi çağrısında bulunurken Fore, “Kararlar onların geleceğini belirleyecek. "Çocuklar ve gençler, hepimizin paylaştığı bu gezegenin yasal mirasçıları olarak tanınmalı" ifadelerini kullandı.

Thunberg, "Biz sadece kurban değiliz, aynı zamanda mücadeleye de öncülük ediyoruz. Ancak dünya, hala iklim krizine acil bir durum gibi bakmıyor" dedi.