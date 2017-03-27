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Dünya
Deutsche Welle

UNICEF: Çocuklar iki günde bir yemek yiyebiliyor

UNICEF yüz binlerce Yemenli çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu yineledi. Çocukllara yardım fonu, uluslararası krizlerin Yemen'deki felaketi unutturmasından endişe ediyor.

27 Mart 2017 15:34

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Unicef iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'deki yüz binlerce çocuğun fakirlik, açlık ve hastalıklar yüzünden ölümle burun buruna geldiğini duyurdu.

Unicef'in Köln'de açıkladığı raporda, beslenmeden muzdarip çocukların sayısının 2014 yılından bu yana yüzde 200 oranında artarak 462 bine yükseldiği belirtildi.

Çocuklara yardım fonunun raporunda uluslararası krizler nedeniyle Yemen'deki çatışmaların olumsuz etkilerinin dikkatlerden kaçtığına ve şiddet, güvensizlik ve ekonomik krizin Yemen'in sosyal dokusunda ağır tahribata yol açtığına yer verildi.

UNICEF bağış bekliyor

Yemen iki yıldır Şii Husilerle, Suudi Arabistan'ın önderliğindeki Arap koalisyonu tarafından desteklenen Sünni hükümet arasındaki çarpışmalara sahne oluyor.

UNICEF can güvenliğinin tehlikede olmasına rağmen yardım fonunun ortak kuruluşlarla birlikte yetersiz beslenen 237 bin çocuğa yardım edebildiğini ve Yemen'e 6 bin ton gıda maddesi ulaştırıldığını bildirdi. Unicef yardımların artarak sürdürülebilmesi için hükümetlere ve topluma bağış çağrısında bulundu.

Yemen halkının yarısının günde 2 dolardan azıyla geçinmek zorunda olduğu belirtilen UNICEF raporunda, anne babaların çocuklarını doyurmak için borçlandıkları, çoğu ailenin iki günde bir yemek yiyebildiği ve milyonlarca Yemenli çocuğun okula gönderilemediği belirtiliyor.

Yemenli ailelerin çaresizlik ve umutsuzluk yüzünden silahlı grupların çocuklarını alıp götürmesine ses çıkarmadığını, kızların da karnını doyurabilmesi ümidiyle küçük yaşta evlendirildiğine de raporda yer veriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, epd, kna/AG,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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