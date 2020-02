Unicef: Çocuk yaşta evlilikler azalıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Unicef, dünya genelindeki çocuk evliliklerinde önemli oranda azalma olduğunu açıkladı.

Kuruluş, son 10 yılda 25 milyon çocuğun evlenmesinin önlendiğini tahmin ediyor.

Tahminlere göre 10 yıl önce her dört kız çocuğundan biri 18 yaşına gelmeden evlenirken, şu anda her beş kıç çocuğundan biri küçük yaşta evleniyor.

Unicef, çocuk evliliklerindeki en büyük azalmanın Güney Asya ülkelerinde görüldüğünü duyurdu.

Hindistan'da bu gelişme, kız çocuklarının daha iyi eğitilmesi ve çocuk yaşta evliliklerin zararları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesiyle kaydedildi.

Unicef, sorunun özellikle Afrika'da çok büyük olduğunu ancak yine de örneğin Etiyopya'da çocuk evliliklerinin üçte bir oranında azaldığını belirtti.

Unicef yetkilisi Anju Malhotra, çocuk evliliğinin çocukların yaşamları üzerindeki etkisi dikkate alındığında, "bu alandaki her türlü azalmanın memnuniyetle karşılandığını, ancak yine de gidilecek çok yol olduğunu" söyledi.

Malhotra, "Bir kız çocuğu evlendirildiğinde derhal bütün hayatını etkileceyecek bir durumla karşılaşıyor. Okulunu bitirme ihtimali azalırken, kocası tarafından taciz edilme ve hamileliğinde sorunlarla karşılaşma ihtimali artıyor. Ayrıa sosyal sonuçları da var ve kuşaklararası yokulluk döngüsü riski yükseliyor" dedi.

Unicef, çocuk yaşta evlilik sorununun şu anda en çok Sahra altı Afrika ülkelerinde görüldüğünü belirtti.

Kuruluş, her üç çocuk evliliğinin birinin bu bölgede görüldüğünü, on yıl önceyse her beş çocuk evliliğinden birinin Sahra altı Afrika'da gerçekleştiğıini vurguladı.

Dünya liderleri, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında çocuk evliliklerini 2030 itibariyle son verme vaadinde bulunuşlardı.

Malhotra, bu hedefe ulaşılması için çabaların arttırılması çağrısında bulundu.