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Dünya
Deutsche Welle

UNICEF: Çocuk canlı bombalar artıyor

Irak, Nijerya ve son olarak Türkiye’nin ardından gözler yeniden radikal İslamcı örgütlerin canlı bomba olarak kullandıkları çocuklarda. Yakalanma riski düşük çocuklar devreye sokuluyor.

23 Ağustos 2016 23:49


Türkiye'de cumartesi gecesi Gaziantep'teki bir sokak düğününü hedef alan terör saldırısında, 29'u çocuk 54 kişi yaşamını kaybetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü yaptığı açıklamada, canlı bombanın 12-14 yaşlarında bir çocuk olduğunu açıklamıştı. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım her ne kadar pazartesi günü yaptığı açıklamada, canlı bombanın çocuk olduğunu söylemenin erken olduğunu belirtse de, radikal İslamcıların çocuk canlı bombaları bir kez daha gündeme taşındı.

Afrika ve Ortadoğu'da çocuk canlı bombalar, İslamcı terör örgütlerinin kullandığı yeni bir taktik değil. Son olarak Irak'ın Kerkük kentinde pazar günü canlı bomba olarak kullanılmak istenen bir çocuğun üzerinde iki kilo patlayıcıyla yakalandığı bildirildi. Çocuğun 16 yaşından küçük göründüğü belirtildi.

"IŞİD yeni tugayını devreye soktu"

Irak hükümetine IŞİD konusunda danışmanlık sunan analist ve yazar Hişam el Haşimi, IŞİD'in bu yıl Irak ve Suriye'de kaybettiği topraklara tepki olarak 'Cennetin Genç Tugayı'nı' devreye soktuğunu belirtti. Haşimi, "ergenleri intihar eylemlerinde kullanmak daha kolay. Özellikle de acı çektikleri ya da sevdikleri birini kaybettikleri anlarda" dedi. Haşimi çocukların ayrıca daha az dikkat ve şüphe çektiklerini de sözlerine ekledi.

Afganistan'daki Taliban örgütü de uzun yıllardır, intihar saldırılarında çocukları kullanıyor. 2012 yılında Kabil'deki NATO üssünde 14 yaşında bir canlı bomba bisikleti üzerinde kendisini havaya uçurmuş, altı kişinin ölümüne yol açmıştı. 2014 yılında da yine bir çocuk Afganistan'daki Fransız Kültür Merkezi önünde kendini havaya uçurmuştu.

"Çocuk canlı bombalar artıyor"

Uzmanlar ve yetkililer, IŞİD ve diğer İslamcı terör örgütlerinin bu taktiği giderek daha fazla kullanmaya başladıklarına dikkat çekiyor. Çünkü bu yolla, yetişkin savaşçıların sayısını korudukları ya da güvenlik güçlerini daha kolay avladıkları belirtiliyor. IŞİD'in özellikle de bu amaçla çocuk asker yetiştirdiğine dikkat çekiliyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Juliette Touma, çocuk askerlerin sayısının bölgede gittikçe arttığını ifade etti. Touma, çocukların çok daha aktif bir rol oynamaya başladığını belirterek, "Ağır silah kullanma eğitimi veriliyor, kontrol noktalarına yerleştiriliyor, keskin nişancılık yapılıyor ve bazı durumlarda canlı bomba olarak kullanılıyorlar" dedi.

ABD Askeri Akademisi West Point'in Terörizmle Mücadele Merkezi'nin şubat ayındaki araştırmasında, IŞİD'in çocuk ve gençlere yönelik propagandası mercek altına alındı. İntihar eylemlerinde çok sayıda çocuk kullanıldığı tespit edildi.

Aynı taktik, Batı Afrika'da da sıklıkla kullanıldı. Nijerya'nın Maidiguri kentindeki bir Pazar yerinde on yaşından da küçük olduğu belirtilen bir kız çocuğu kendisini havaya uçurmuş, 16 kişi hayatını kaybetmişti. O dönem güvenlik güçleri tüm patlayıcı maddenin kız çocuğunun bedenine sarılı olduğunu belirtmişti.

Afrika'da sayı dört kat arttı

UNICEF'in nisan ayında yayınladığı bir rapora göre, Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Nijerya'nın kuzeydoğusu ve komşu ülkeler Kamerun, Nijer ve Çad'da 2014 ile 2016 yılları arasında intihar eyleminde kullanılan çocukların sayısı dört kat arttı. Rapora göre tüm çocuk canlı bombaların üçte ikisi kız çocuğu. UNICEF ayrıca yılın ilk altı ayında 38 çocuk canlı bombanın tespit edildiğine yer verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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