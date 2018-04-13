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Dünya
Deutsche Welle

UNICEF: Boko Haram binden fazla çocuk kaçırdı

Nijerya'da 2013'ten bu yana Boko Haram'ın okul saldırılarında binden fazla çocuk kaçırıldı, binlerce öğretmen öldürüldü.

13 Nisan 2018 16:32

Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütünün Chibok kasabasından 276 kız çocuğunun kaçırılması olayının üzerinden dört yıl geçti. Ancak örgütün kaçırdığı çocukların sayısı bununla sınırlı değil. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre Boko Haram 2013 yılından bu yana Nijerya'da binin üzerinde çocuk kaçırdı.

UNICEF Nijerya şubesi, örgütün sık sık okullara saldırılar düzenlemeye devam ettiğine dikkat çekerek bu saldırıları kınadı. Nijerya'nın kuzeydoğusunda faaliyet gösteren ve "Batılı eğitimin günah" olduğunu savunan Boko Haram, UNICEF verilerine göre çocuk kaçırmanın yanı sıra 2009 yılından bu yana 2 bin 295 öğretmeni öldürdü ve bin 400'ün üzerinde okulu yıktı.

Yüzden fazla öğrenci hala esir

2014 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Chibok'ta bir okuldan kaçırılan 276 kız çocuğunun bazıları örgütün elinden kaçmayı başarmış, bir kısmı ise tutuklu Boko Haram üyeleri karşılığı takas edilmişti. Ancak hala yüzün üzerinde Chiboklu kızın örgütün elinde rehin tutulduğu tahmin ediliyor.

Son olarak Şubat ayında örgüt bir kez daha okul saldırısı düzenleyerek Dapchi kentinde yüzün üzerinde kız çocuğu kaçırdı. Nijerya yönetiminin örgütle yaptığı pazarlıklar sonucu kızların büyük çoğunluğu yeniden ailelerine geri dönebildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda şeriat devleti kurmayı hedefleyen örgütle Nijerya ordusu arasındaki çatışmalarda 2009 yılından bu yana yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 2 milyon 600 bin kişinin yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

DW,AFP/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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