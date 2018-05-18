UNICEF: Bangaldeş sığınmacı kamplarında günde yaklaşık 60 bebek dünyaya geliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Bangladeş’in sığınmacı kamplarında günde ortalama 60 bebek doğduğunu duyurdu.

Myanmar yönetiminin azınlık grup olarak gördüğü Rohingya sığınmacıları, Ağustos 2017’den beri şiddetli çatışmalardan kaçmak amacıyla çeşitli ülkelerden yardım talep ediyor. UNICEF’e göre ise Ağustos’tan bu yana Bangladeş sığınmacı kamplarına sığınan yaklaşık 700 bin Rohingyalının yaşam mücadelelerine, kamplarda şu ana kadar doğan yaklaşık 16 bin bebeğin bakımı da ekleniyor.

UNICEF Bangladeş Temsilcisi Edouard Beigbeder konuyla ilgili şöyle konuştu: “Günde yaklaşık 60 bebek ilk nefeslerini evlerinden kilometrelerce uzakta, çok kötü koşullarda, göç, şiddet travma ve tecavüzle yüzyüze gelmiş annelerinin kucaklarında alıyor. Bu durum, hayata başlamak için iyi bir yol değil.”

UNICEF’e göre Bangladeş’in Coz Bazaar bölgesindeki bebeklerin yalnızca yüzde 19’u sağlık merkezlerinde dünyaya geldi. Bu durum, doğan birçok çocuğun halen kayıtlı olmadığını ve bu çocukların ve annelerinin ileride temel sağlık gibi çoğu servise ulaşamayabileceği anlamına geliyor.

Kamplarda doğan bebeklerin sayısının bilinmesinin imkansız olduğunu söyleyen Beigbeder, “Bütün yeni doğan bebeklerin, annelerin v ehamile kadınların ihtiyaçları olduğu sağlık desteğini almaları çok büyük önem taşıyor” dedi.