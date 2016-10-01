UNICEF: 75 bin çocuk açlıktan ölebilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, radikal Boko Haram örgütü yüzünden Nijerya'da büyük bir insanlık felaketiyle karşı karşıya olunduğu uyarısı yaptı. Örgüt, ülkenin kuzeyinde terör eylemleri düzenleyen ve bölgeyi kontrol altında tutan Boko Haram militanları nedeniyle halkın insanlık dışı koşullarda yaşadığını açıkladı. Cuma günü Cenevre'de yapılan açıklamada, yardım edilmemesi durumunda bölgedeki 75 binin üzerinde çocuğun gelecek bir yıl içinde açlıktan ölebileceği uyarısı yapıldı.

Kuzeyde özellikle Borno, Yobe ve Adamawa kentlerinde halkın Boko Haram'ın eylemleri yüzünden kaçmak zorunda kaldığı ve Çad Gölü bölgesinde, yaşanabilecek en büyük insanlık felaketinin meydana gelebileceğine dikkat çekildi. UNICEF Sözcüsü Patrick Rose, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan çocukların 75 binin de bu kentlerden olduğunu ifade etti.

UNICEF bu kentlerden beş yaş altındaki yaklaşık 400 bin çocuğun yeterli beslenemediğini, bölgede yaklaşık dört milyon insanın gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletlerin ülkeye yardımlarını ulaştırması için 739 milyon dolara ihtiyaç olduğu ancak şimdiye kadar ancak 197 milyon dolar toplandığı belirtildi. Örgüt açıklamasında, ülkeye acil yardım yapılması çağrısını yineledi.

Nijerya'nın kuzeyinde bir İslam devleti kurmak isteyen ve IŞİD örgütüne biat eden Boko Haram örgütü, 2009 yılından bu yana ülkede 20 binin üzerinde insan öldürdü. Terör eylemleri nedeniyle 2 milyon 600 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Boko Haram'ın eylemlerini Nijerya dışına da taşıması üzerine Nijerya, komşuları Çad, Nijer ve Kamerun ile ortak askeri operasyon başlatmıştı.

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DW,AFP/RTRD, GA/JD