-UNICEF: "PAKİSTAN'DA 3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SELDEN ETKİLENDİ" İSLAMABAD (A.A) - 03.08.2010 - BM, Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısının 1400'ü geçtiğini, felaketten 3 milyondan fazla kişinin etkilendiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) sözcüsü Abdülsami Malik, ülkenin kuzeybatısını vuran felaketten 1,3 milyon kişininse ciddi zarar gördüğünü belirtti. Malik, yardım kuruluşları ve Pakistan hükümeti yetkililerinin, acil uluslararası yardım çağrısında bulunup bulunmamayı kararlaştırmak için bugün bir araya geleceğini de söyledi. Yetkililer, yağışların devam edeceği tahmininde bulunurken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi de 29 bin 500'den fazla evin hasar gördüğünü, Çin ile Pakistan arasındaki ana ticaret yolunun seller yüzünden kapandığını bildirdi.