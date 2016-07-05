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Dünya
Deutsche Welle

UNICEF: 250 milyon çocuk çatışmada büyüyor

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez dünya genelinde bu kadar fazla insan kaçmak zorunda. Her sığınmacıdan biri ise çocuk. UNICEF savaş ve çatışma ortamlarında büyüyen çocuklar için yardım çağrısı yapıyor.

05 Temmuz 2016 21:42


BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, kriz bölgelerinde yaşayan çocukların sayısının en yüksek sayılara ulaştığına dikkat çekti. Örgütün Salı günü yayınladığı raporda, dünya genelinde 250 milyon çocuğun savaş, silahlı çatışma ve kriz bölgelerinde yaşadığı belirtildi.

UNICEF'in 2016 raporunda, zayıflara karşı şiddetin örgütün kurulduğu 70 yıl öncesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı vurgulandı. Raporda, dünya genelinde her dokuz çocuktan birinin şiddet ve silahlı çatışmaların hüküm sürdüğü bir bölgede büyüdüğü ve sadece 2015 yılında çatışma ve kriz bölgelerinde 16 milyon çocuğun dünyaya geldiğine yer veriliyor.

Raporda sunulan verilere göre, 3 ila 18 yaşları arasındaki 75 milyon çocuk anaokuluna gidemiyor ya da kesintisiz eğitim alamıyor. Örgüt, her gün ortalama dört okul ve hastanenin silahlı saldırıların hedefi olduğuna yer veriyor. Sadece Nijerya'da İslamcı terör örgütü Boko Haram’ın bin 200 okulu yıktığı ve 600'den fazla öğretmeni öldürdüğü örneği sunuluyor.

UNICEF'in Çocuk Koruma Programları Sorumlusu Cornelius Williams, çocuk ve gençlere yönelik ağır insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Kriz bölgelerindeki UNICEF ekiplerinin, kaçırma, işkence, cinsel istismar ve cinayet vakaları kayda geçirdiklerini ve tüm bunların yetişkinleri korkutmak ve caydırmak amacıyla yapıldığını belirtti. Ailelerin çocuklarını korumak için kendi yöntemlerine başvurduklarını kimi ailelerin kız çocuklarını korumak amacıyla erken evlendirmeyi seçtiklerine dikkat çekti. UNICEF'in verilerine göre, Ürdün'de 18 yaşın altındaki her üç kız çocuğundan biri evli. Krizden önce bu oranın yüzde 13 olduğu belirtildi.

Ortadoğu'da oranlar yüksek

Raporda, Ortadoğu'da çocuklara yardım edilmemesi durumunda, çocukların yüzde 20'sinin hafif, yüzde 3 ila 4’nün ise ağır psikolojik sorunları olabileceğine yer verildi.

Örgüt, Alman hükümeti tarafından da desteklenen Suriyeli çocuklara yönelik 'No Lost Generation' (kayıp nesil olmasın) programını örnek gösterdi. Proje kapsamında, 2014 yılında Suriye ve komşu ülkelerdeki 2 milyon 800 bin çocuğa eğitim malzemeleri ulaştırıldı. Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Mısır'da 600 binin üzerinde Suriyeli çocuk psikolojik destek gördü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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