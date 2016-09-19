UNICEF: 2030'da ilkokul haricinde eğitim almamış 1,5 milyar yetişkin olacak

UNICEF 2030’a gelindiğinde, okul çağındaki çocukların üçte ikisinden fazlasının temel becerileri öğrenememiş olacağını vurguladı ve eğitim harcamalarının ulusal bütçelerdeki payının yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılması çağrısında bulundu.

Küresel Eğitim Fırsatlarının Finansmanı Uluslararası Komisyonu tarafından yayınlanan rapora göre, düşük gelir düzeyindeki ülkelerde, 2030’a gelindiğinde, okul çağındaki çocukların üçte ikisinden fazlası temel becerileri öğrenememiş olacak.

2030 yılında ilkokul ötesinde hiçbir eğitimi bulunmayan 1,5 milyar yetişkin olacak.

Öğrenen Kuşak: Değişen bir Dünya için Eğitime Yatırım başlıklı rapor, ulusal hükümetlerin eğitim yatırımlarında acilen bir artış sağlamamaları durumunda düşük gelir düzeyindeki ülkelerde çocukların kuşaktan kuşağa devrolan yoksulluk döngüsü içinde kalacaklarına dikkat çekiyor.

Bu çocukların yetişkinlik dönemlerinde de toplumlarına ve ekonomilerine katkıda bulunmak için gerekli bilgi ve becerilerden yoksun olacaklarını vurguluyor.

UNICEF küresel bir eğitim krizine dönüşebilecek bu durumu engellemek için eğitim harcamalarının ulusal bütçelerdeki payının yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılması çağrısında bulundu.

Nüfus arttıkça kriz de büyüyor

Raporda yer alan bilgilerin bazıları şöyle…

*Düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde ilkokul çağındaki çocukların yalnızca yarısı, ortaöğrenim çağındaki çocukların da dörtte birinden biraz fazlası temel becerileri edinebiliyor.

*İlk ve ortaöğrenim çağındaki 330 milyon öğrenci en temel öğrenim donanımına bile sahip olamıyor.

*Nüfus arttıkça kriz de büyüyor. 2030 yılına gelindiğinde düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde okul çağında tahminen 1,4 milyar çocuk olacak.

*Okula hiç başlamayan kız çocuk sayısı aynı durumdaki erkek çocuk sayısının iki katı olacak.

Türkiye

Türkiye’de de eğitim bütçesi eleştirilere neden oluyor.

2016’nın şubat ayında Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 2016 için hazırlanan eğitim bütçesi ile eğitim sisteminde yapısal hale gelen fiziki altyapı, öğretmen, idari ve akademik personel açıkları, araç gereç gereksinimi ve benzeri sorunların giderilmesinin mümkün olmadığınıbelirtmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçesinin eğitim sisteminin sadece zorunlu harcamalarının dikkate alındığı bir içerikte hazırlandığını vurgulamıştı.

“Yıllardır kamu hizmetlerine ayrılan kaynaklar, özellikle eğitim ve sağlık alanında sadece rakamsal olarak artmakta, eğitime yönelik kamu yatırımları açısından bakıldığında belirgin bir azalma yaşandığı görülmektedir.

“2014’te 62 milyar TL olan MEB bütçesi artan okul, derslik, öğretmen ihtiyacı ve acil çözüm bekleyen altyapı sorunlarına rağmen 2016 için 76 milyar 354 milyon TL olarak öngörülmüştür.”

MEB bütçesi 2015'te 62 milyar TL idi.

OECD'nin gerisinde

Eğitim İş’in bugün yayınladığı raporda da 76 milyar TL olarak belirlenen bütçenin yetersizliği vurgulandı.

“OECD ülkelerinde milli gelirin ortalama yüzde 6’sı eğitime ayrılırken, Türkiye milli gelirin yaklaşık yüzde 3,45’ine karşılık gelen bu bütçeyle eğitime en az pay ayıran ülkeler arasında yer aldı.”