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Dünya
Deutsche Welle

UNICEF: 2018'in ilk dört ayında yüzlerce çocuk öldürüldü

UNICEF Suriye'den Gazze'ye, Güney Sudan'dan Yemen'e dünya genelinde çatışmalarda ölenler arasında yüzlerce çocuk olduğuna dikkat çekti. Örgüt, öldürülen, istismara uğrayan çocuklara için sınırsız koruma talep etti.

15 Mayıs 2018 13:26

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünya genelindeki iç savaş ve çatışma bölgelerinde çocukların durumuna dikkat çekti. 2018 yılının ilk dört ayında yüzlerce çocuğun öldürüldüğünü ve yaralandığını belirten UNICEF, çocukları koruma çağrısı yaptı.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore salı günü New York'ta yaptığı açıklamada, dünya genelinde çocukların iç savaş ve çatışma bölgelerinde cinsel istismara maruz kaldıklarına, asker olarak kullanıldıklarına ve açlıkla mücadele ettiklerine dikkat çekti. Güney Sudan'dan, Suriye'ye, Yemen'den Afganistan'a kadar birçok ülkede çocukların saldırılara maruz kaldıklarını vurgulayan Fore, Gazze'de çocuklara yönelik şiddeti de kınadı.

Fore, okul, hastane ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıların derhal sonlandırılmasını talep ederken sadece Yemen'de 2018 yılının ilk dört ayında 220'nin üzerinde çocuğun öldürüldüğünü ve 330'un üzerinde çocuğun da yaralandığını söyledi.

Yemen'de 4,3 milyon çocuk açlıkla savaşıyor

UNICEF yetkilisi Fore, Yemen'de çocukların saldırıların yanı sıra açlıktan öldüklerini de belirterek, yaklaşık 4 milyon 300 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Fore açıklamasında Myanmar'dan kaçan Rohingyalara da dikkat çekerek, 400 binin üzerinde Rohingya çocuğun çok kötü şartlar altında yaşadıklarını belirtti. Fore açıklamasında çocuklara sınırsız koruma çağrısı yaparken, bağış yapan ülkelerin yardıma muhtaç çocuklara daha kapsamlı destek vermelerini istedi.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, BM'nin 2018 yılı için gerekli yardım paralarının ancak yüzde 16'sını toparlayabildiğini de sözlerine ekledi.

epd / GA, EC

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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