UNICEF: 10 milyon çocuk 5 yaşını görmeden ölecek; 150 milyon kız çocuk 18 yaşına gelmeden evlenmiş olacak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) raporuna göre 500 milyondan fazla çocuk, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) verilerinin sağlıklı izlenemediği ülkelerde yaşıyor. Raporda, 150 milyon kız çocuk 18 yaşına gelmeden evlenmiş olacağı, 10 milyon çocuğun daha 5 yaşına gelmeden önlenebilir nedenler yüzünden yaşamını yitireceği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) raporuna göre 500 milyondan fazla çocuk, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) verilerinin sağlıklı izlenemediği ülkelerde yaşıyor. Bu yüzden çocuklarla ilgili veriler sağlıklı izlenemiyor. 64 ülkede ciddi veri yetersizliği bulunuyor, verilerin izlenebildiği 37 ülkede ise ilerleme yetersiz kalıyor.

UNICEF’in bu verileri göz önüne alarak 2018- 2030 yılları arası için yaptığı tahminler şöyle:

* 2018 - 2030 yılları arasında mevcut sayıya ek olarak 10 milyon çocuk daha 5 yaşına gelmeden önlenebilir nedenler yüzünden yaşamını yitirecek,

* 31 milyon çocuk yetersiz beslenme yüzünden yetersiz gelişecek,

* 22 milyon çocuk ilkokul öncesi eğitimden yararlanamayacak,

* 150 milyon kız çocuk 18 yaşına gelmeden evlenmiş olacak,

* Çoğu çocuk olmak üzere 670 milyon insan içme suyu temin hizmetlerinden yoksun kalmaya devam edecek.

Rapor, 520 milyon çocuğun çocuklarla ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göstergelerinin en az üçte ikisine ilişkin elde hiç veri bulunmayan ya da sağlanan ilerlemeyi değerlendirmeye yetecek veri olmayan ülkelerde yaşadığını, dolayısıyla bu çocukların fiilen “sayım dışı” kaldığı uyarısında bulunuyor.

Rapor, sağlanan ilerlemeyi çocuk haklarıyla ilgili beş boyuta bakarak izliyor. Sağlık, eğitim, şiddet ve sömürüden korunma, güvenli ortamlar ve fırsat eşitliği. Raporda, insani açıdan getireceği maliyet üzerinden ölçüm yapılarak, dünyanın küresel hedeflerin ne kadar gerisinde kaldığının altı çizilmektedir.

UNICEF Veri, Araştırma ve Politika Bölümü Direktörü Laurence Chandy “Çoğu ülkede, hedefler doğrultusunda yol alınıp alınmadığını gösteren bilgiler bile bulunmamaktadır. Dünyadaki çocuklar bize güvenirken biz onların tamamını henüz sayamıyoruz bile” dedi.