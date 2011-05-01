-UNESCO'YA 27 ESER ÖNERİLDİ ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine Bergama, St. Pierre, Eşrefoğlu Cami ve Göbeklitepe'nin de girmesi için başvuru yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültürel zenginliklerinden 9 merkezin yer aldığı ''UNESCO Dünya Mirası Listesi''nde yer alan kültürel varlıkların sayısı artıyor. Esas listeye alınacak varlıkların bildirildiği ''Geçici Liste''de, 2009 yılında Türkiye'den 23 kültürel varlık yer alırken, bu rakam 2011 yılında 27'ye ulaştı. Bakanlık listede yer alan kültürel mirasların sayısını artırmak üzere 4 doğal ve kültürel varlığı daha ''Dünya Miras Merkezi''ne iletti. Yeni adaylık dosyaları ile İzmir-Bergama, Hatay-St. Pierre, Konya-Beyşehir-Eşrefoğlu Cami ve Şanlıurfa-Göbeklitepe Arkeolojik alanı da ''Dünya Mirası Merkezi''ne iletildi. UNESCO'ya bağlı ''Dünya Mirasları Komitesi'' tarafından belirlenen ve dünya için önemli değerler taşıdığı kabul edilerek, bulundukları ülkenin devleti tarafından korunması garanti edilen doğal ve kültürel varlıkların yer aldığı ''Dünya Mirası Listesi''nde, Türkiye'ye ait 9 kültürel çekim noktası yer alıyor. 2008 yılı sonu itibariyle, dünya genelinde toplam 878 kültürel ya da doğal varlığın kayıtlı olduğu listede 679 kültürel/arkeolojik sit, 174 doğal sit ve 25 de karma sit alanı bulunuyor. Açıklamaya göre, Afrodisyas Arkeolojik Ören Yeri, Likya Uygarlığı Antik Kentleri, Sagalassos Arkeolojik Ören Yeri, Çatalhöyük Neolotik Ören Yeri ile Perge Arkeolojik Ören Yeri, ''Dünya Mirası Listesi''ne girmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da özel önem verdiği çekim merkezleri arasında yer alıyor. 2009 yılında aday listeye alınan bu 5 merkezin haricinde Anadolu coğrafyasında yer alan, Efes, Karain Mağarası, Sümela Meryem Ana Manastırı, Alahan Manastırı, Aya Nikola Kilisesi, Harran ve Şanlıurfa, Ahlat Mezar Taşları ile Van Urartu ve Osmanlı Kaleleri, Diyarbakır Kalesi ve Surları, Denizli'den Doğubeyazıt'a Selçuklu Kervansarayları, Konya-Selçuklu Uygarlığı Başkenti, Alanya Kalesi ve Tersanesi, Mardin Kültürel Peyzaj, Bursa ve Cumalıkızık ile Erken Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşim Yerleri, Edirne Selimiye Camisi, Aziz Pavlos (St. Paul) Kilisesi ile Kuyusu ve Çevrelerindeki Tarihi Mahalleler, İshak Paşa Sarayı, Kekova-Kaş, Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı ise listedeki adaylığını koruyor. Türkiye'nin bildirdiği son 4 merkezle birlikte ''Geçici Liste''de sayısı 27'ye ulaşan kültürel varlıkların ''Dünya Mirası Listesi''ne alınması durumu, Komitenin 19-29 Haziran 2011 tarihleri arasında yapacağı ''Dünya Mirası Komitesi 35. Toplantısı'' ile belirlenecek.