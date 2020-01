UNESCO'ya '2016 yılı Börklüce Mustafa yılı ilan edilsin' çağrısı

İzmir’in Karaburun ilçesinde aralarında Nilüfer Açıkalın, Zülfü Livaneli, Enver Aysever gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu bir grup gönüllü 2016 yılının Türkmen-Bektaşi halk önderi Börklüce Mustafa’ya ithaf edilmesi için UNESCO ve kamu oyuna çağrıda bulundu. Konu ile ilgili basın bildirisini okuyan Kemal Derin, “Anadolu Devriminin Dede Sultan’ı Börklüce Mustafa’nın günümüzde yaşatılmasında ve genç kuşaklara aktarılmasında sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlere büyük görev düşüyor.” dedi.

“Benlik Hapishanesinin Kilidini Kırmak İçindir, Bu Davet...“ ifadesinin Börklüce Mustafa’ya ait olduğunu anımsatan Derin şöyle konuştu:

‘Dünya için gelecek hülyası kurdu’

“Börklüce Mustafa, yalnızca Anadolu için değil bütün dünya için bir gelecek hülyası kurmuş; barışın, adaletin, özgürlüğün şiarını yükseltecek sömürüsüz bir düzeni öngörmüş; sınıfsız bir toplum ütopyasını haykırmıştı. Karaburun’da bundan 600 yıl önce bunları hayata geçirmeyi başarmıştı.

Emekle ve aşkla ördüğü mücadelesine Rumları, Yahudileri yoksul Türkmen köylüsünü ve diğer yerli halkları, binleri katarak başarısını devrimle taçlandırmıştı.

İnançların birliğini savundu

Her ırktan, her dilden, her dinden, her inançtan oluşan on bin “mülhit” yoldaşına cennetin öte dünyada değil yaşadığı topraklarda, burada Mimas’ın ülkesinde olduğunu göstermişti.

15. yüzyılın sönmeyen cevheri Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’in ışığını, yoldaşı Torlak Kemal’le birlikte yaydı. Dinlerin, dillerin, inançların, renklerin birlikteliğinin gerçekleşebileceğini Karaburun’da kurduğu komünle dünyaya göstermiş oldu.

O “Güneş Ülkesi”nin sönmeyen cevheri olarak yüzyıllardır her gün yeniden yüreğimizde yeşermekte, toprağa saçılan nergis gibi fikirleri de her geçen gün daha da yayılmakta. Bizleri uyarmakta ve mazlumun kavgasına sahip çıkmaya çağırmaktadır.

Direniş geleneğini bıraktı

Anadolu Devriminin Dede Sultan’ı Börklüce Mustafa, bizlere önemli bir direniş geleneği bıraktı. O geleneği, yeniden insanların bilincine çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizlerin tarihi sorumluluğundadır. Zira Börklüce Mustafa; mazlumun zulme karşı başkaldırmasının işaret fişeğidir.

Börklüce Mustafa; savaşların son, barışın da hayat bulduğu biricik kurtuluştur. Börklüce Mustafa; mazlum halkların kutup yıldızıdır. “Mavi göğün uzandığı ufuklar kadar büyük olan dünyamız bütün insanlığa yeter” diyen bir halk önderidir.

Börklüce Mustafa’nın 1416’da, Kasım ayının soğuk bir gününde çarmıha gerilmesi yok olup gitmesi değil, yeniden dirilişidir.

O dirilişe tanıklık yapmak için gelin hep birlikte; panel, söyleşi, forum, tiyatro, sinema, şiir, öykü, müzik vb. etkinliklerle “2016 yılını Börklüce” yılı haline getirelim ve onun ardılları olarak tarihe bir not düşelim. “

2016 Börklüce Mustafa yılı olsun

İzmir Karaburun’da düzenlenen basın açıklamasına imza atanlar arasında ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, müzisyen Emre Saltık, İlkay Akkaya, Şair Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, TV Programcısı Enver Aysever, Türkiye Gazeteciler federasyonu Başkanı Atilla Sertel, genç kuşağın ünlü müzik grupları Karmate ve Marsis’in bulunduğu 59 kişi yer aldı. 2016’nın Börklüce Yılı olması için çağrıda bulunan Gönüllüler şu isimlerden oluştu:

Adile Yadırgı (Müzisyen), Ahmet Telli (Şair), Ali Balkız (Yazar), Ali Haydar Göğercin (Müzik Yapımcısı), Atilla Sertel (Gazeteci-Yazar-Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazetaciler Cemiyeti Başkanı), Aydın Öztürk (Müzisyen), Ayşe Hicran Özgür (Tiyatro Oyuncusu), Birol Topaloğlu (Müzisyen), Cengiz Özkan (Müzisyen), Emre Saltık (Müzisyen), Enver Aysever (Yazar-Tv Programcısı), Faik Kestekoğlu (Müzik Yapımcısı), Günay Toprak (Tiyatro Oyuncusu), Haldun Açıksözlü (Oyuncu-Yazar), Halil İbrahim Özcan (Şair), Hakan Bintepe (Tiyatrocu-Yazar), Hasan Saltık (Müzik Yapımcısı), Hasan Yükselir (Müzisyen), Hüseyin Şahin (Şair),İbrahim Çenet (Devrimci), İbrahim Yılmaz (Müzik Yapımcısı), İlkay Akkaya (Müzisyen), İsmail Altunsaray (Müzisyen), Karmate (Müzik Grubu), Kemal Derin (Yazar-Avukat), Levent Aslan (Sanat Yönetmeni), Marsis (Müzik Grubu), Mehmet Atal (Şair), Murtaza Demir (Yazar), Nermin Bezmen (Yazar), Nilüfer Açıkalın (Oyuncu), Niyazi Koyuncu (Müzisyen), Orhan Gökdemir (Gazetesi-Yazar), Refika Topaloğlu (Müzisyen), Rıza Aydın (Yazar), Semir Aslanyürek (Yönetmen), Serkan Akçakoç (Müzisyen), Saba Kırer (Yazar), Sezai Sarıoğlu (Şair), Şefik Beyaz (Dil Bilimci), Şükrü Erbaş (Şair), Tijen Zeybek (Şair-KKTC), Zülfü Livaneli (Müzisyen-Yazar), Tolga Sağ (Müzisyen), Yelda Cumalıoğlu (Yazar-Yayıncı), Yılmaz Kaya (Avukat),Yaşar Güven (Gazeteci),İkbal Kaynar (Müzisyen), Altan Açıkdilli (AKADER), Karaburun Kent Konseyi, Şeyh Bedrettin ve Börtlüce Mustafa Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği, Karaburun Sivil İnsiyatifi, Karaburun Börklüce Şiir Günleri, Tüm-Bel Sen Karaburun Temsilciliği, Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültğür Derneği, Karaburun Yarım Aadası Ortak Yaşam Platformu,Karaburun Yarım Adası Eko Turizm Kültür ve Sanat Derneği, Zübeyde Seven Turan (Şair)