UNESCO'nun korumasındaki 'Maral Şelalesi'ne yoğun ilgi

Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından koruma altına alınan, Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı Artvin’in Borçka ilçesi Camili Havzası\'ndaki (Macahel) Maral köyünde bulunan ‘Maral Şelalesi’, doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor.

Borçka ilçesine 60 kilometre uzaklıkta, yöre halkının \'yeryüzü cenneti\' benzetmesi yaptığı Maral Şelalesi\'ne ilgi görüyor. Türkiye\'nin tek biyosfer rezerv alanı (biyolojik çeşitliliğin korunması) Camili Havzası\'nda yer alan, 68 metreden vadi tabanına dökülen şelale ile burada oluşan 100 metrekarelik göl, çevresindeki doğal yaşlı orman ve bitki örtüsüyle seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor. Doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da akınına uğrayan şelale, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Şelaleye doğal yaşlı ormanlarla çevrili patika yoldan yürünerek ulaşılıyor. Maral Şelalesi, tanınırlığının artmasıyla her geçen yıl daha fazla ziyaretçi ağırlıyor.

Şelaleyi ziyarete gelen Çağla Yıldırım, İstanbul’dan Artvin’e geldiğini belirterek, \"Doğaya ve şelalenin ihtişamlı akışına bayıldım. Herkesi bu güzel yerleri görmeye bekliyoruz. Aşağıya doğru patika yollardan indik, doğasıyla, yeşiliyle, oksijeniyle harika bir yer. Tam nefes alınır bir yer\" dedi.

İmran Akay da, “Harika ve kesinlikle görülmesi gereken bir yer, hayran kaldık. Herkesin burayı görmesi gerekir. Doğasıyla, yeşilliğiyle adeta yeryüzü cennetini andırıyor” diye konuştu.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İrfan Yıldırım ise, ”İstanbul’dan gelen akrabalarımız ile beraber bugün yeşilin ve doğanın başkenti Artvin’in Borçka ilçesi Maral bölgesine geziye geldik. Ben de ilk kez buraları görme fırsatı buldum. Bu doğanın bozulmaması ve insanların bu doğaya sahip çıkması gerekiyor. Türkiye’deki doğa sevdalılarının buraya gelip görmelerini tavsiye ediyorum Gerçekten yeşilin ve doğanın cenneti olan Artvin’e ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

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