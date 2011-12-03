UNESCO’nun keşkek kararı, Ermenistan’ı kızdırdı



T24 - UNESCO’nun keşkek yemeğini "somut olmayan Türk kültürel mirası” listesine dahil etmesi Ermenistan’da bazı çevreleri kızdırdı.





Armenia Now'a konuşan Ermenistan Mutfak Geleneklerini Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Sedrak Mamulyan, keşkeğin ‘harisa’ isimli Ermeni yemeğinin bir çeşidi olduğunu belirtti.



Mamulyan, “Bizim iki çeşit ‘harisa’mız vardır. Biri ‘harisa’, öbürü de ‘kaşika’. Bu Türkçeye keşkek olarak geçmiştir. Kaşika ‘tonir’ denilen kilden fırınlarda pişirilir. Toprağa gömülü ‘tonir’ler sadece Ermenistan’da bulunur. Bu da keşkeğin Türk yemeği olmadığını gösteriyor” dedi.





Bununla birlikte Trakya ve çevresinde keşkek olarak bilinen bu yemek Doğu Anadolu Bölgesi dolaylarında da 'herisa' adıyla anılıyor.





‘Kaşika’, toprağa gömülü ‘tonir’lerde pişirilirken ‘harisa’ yer üstündeki ocaklarda pişiriliyor ve kıvamı tutana kadar karıştırılıyor. ‘Harisa’ kelimesi de Ermenicede karıştırmak anlamındaki ‘harel’den geliyor.





Hürriyet gazetesinde yer alan haberer göre, Mamulyan, pagan dönemde Ermenilerin, ‘tonir’leri baş tanrıça olarak gördükleri Güneş’in batışının bir benzeri olarak inşa ettiklerini ve o dönemde Ermeni kadınların ekmek ya da başka bir şey pişirmeden önce ‘tonir’lerine selam durduklarını söyledi.





