UNESCO'dan mültecilere yönelik eğitim politikaları konusunda Türkiye'ye övgü

İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Dünyadaki mülteci ve göçmenlere yönelik politikaları analiz eden “Duvarlar değil, köprüler” başlıklı 2019 Küresel Eğitim İzleme (GEM) raporuna göre, Suriyeli mültecilere yönelik kapsamlı eğitim politikaları nedeniyle dünyanın mültecilerinin yaklaşık üçte birinin ev sahipliği yapan Ürdün, Lübnan ve Türkiye övgü topladı.

Rapor, bu çabaların yoğunlaştırılmasını ve ülkelerin tamamen kapsayıcı eğitim için hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak uluslararası destek çağrısında bulunuyor.

GEM Raporu Başkanı Manos Antoninis, “Nihayetinde, politik pragmatizm veya uluslararası dayanışma nedeniyle, dışlayıcı uygulamalar terk ediliyor. Çift vardiyalı sistemler önemli bir geçici düzeltme olsa da, kalıcı olarak ayrışmanın uzun vadeli sonucu, mültecilerin ev sahibi topluma entegre olamaması ve bir öğrenme dezavantajına sokulmasıdır. Bu ülkelerin tam kapsamlı mülteci eğitimine geçmelerine yardımcı olmak için daha iyi uluslararası destek gerekmektedir” dedi.

Raporda, Suriyeli mültecilerin çoğunu barındıran ülkelere daha fazla uluslararası destek olmaksızın eğitim kalitesi düşeceğine ve Türkiye\'nin mevcut tüm mültecilere öğretmek için 80 bin öğretmene ihtiyacı olduğuna işaret edildi.

Raporda, uluslararası toplumun yalnızca insani yardım kullanması durumunda, eğitimdeki payın mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için on kat artması gerektiğini gösterirken, Eğitim Bekletilemez Fonu’nun, insani ve kalkınma aktörlerinin birlikte çalışmasını sağlayabilecek acil durumlarda eğitim kaynaklarının artırılmasının anahtarı olarak vurgulandı.

Raporda, ülkelerin göçmenler ve mültecilere eğitim taahhütlerini yerine getirmeleri için şu tavsiyelere yer verildi:

1. Göçmenlerin ve yerinden edilmiş kişilerin eğitim hakkını koruyun

2. Göçmenleri ve yerinden edilmiş kişileri ulusal eğitim sistemine dahil edin

3. Göçmenlerin ve yerinden edilmiş kişilerin eğitim ihtiyaçlarını anlayın ve planlayın

4. Eğitimdeki göç ve yerinden edilme tarihlerini önyargılara meydan okumak için doğru bir şekilde temsil edin

5. Farklılıkları ve zorlukları ele almak için göçmen ve mülteci öğretmenlerini hazırlayın.

6. Göçmenlerin ve yerinden edilmiş kişilerin potansiyelini artırın