-UNESCO'DAN İSTANBUL'A İYİ HABER İSTANBUL (A.A) - 30.07.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Brezilya'da toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Bilim Kültür ve Eğitimi Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin, İstanbul'un tarihi alanlarının tehlike altında olduğu yönündeki talepleri oy birliğiyle reddettiğini bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, BM UNESCO Dünya Mirası Komitesi, 34. yıllık toplantısı için Brezilya'da toplandı. Toplantıya katılan Türk heyeti, komite üyelerine bir sunum yaparak soruları cevaplandırdı. Tartışmalar sonucunda Dünya Kültür Mirası Komitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemdeki olumlu adımlarını ve somut çabalarını dikkate alarak, İstanbul'un ''Dünya Kültür Mirası Listesi''nden çıkarılarak ''Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi''ne alınması yönündeki talepleri oy birliğiyle reddetti. UNESCO, Türkiye'den önümüzdeki dönem içinde bazı hususları sonuçlandırmasını talep etti. Bunların başında, Haliç Metro Geçişi Köprü Projesi'nin başta Süleymaniye Camisi olmak üzere İstanbul'un tarihi yarımadasının görüntüsünü zedeleyip zedelemeyeceğinin tespiti için bağımsız bir etki değerlendirmesi yaptırılması talebi geliyor. Bunun yanı sıra İstanbul'un tarihi alanlarının bütünsel biçimde korunması için hazırlanmakta olan Yönetim Planı'nın bir an önce bitirilmesi, büyük ölçekli altyapı projeleri uygulanmadan önce kültür mirası üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, Osmanlı ahşap evlerinin bütünsel bir plan içinde korunması gibi hususlar yer alıyor. Kararda, Four Seasons Oteli'nin ek inşaatının mahkeme kararıyla durdurulması memnuniyetle karşılanıyor. 21 ülkeden uzmanlardan oluşan komitenin kararı, 3 Ağustosta nihai hale gelecek.