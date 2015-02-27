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Dünya
Deutsche Welle

UNESCO'dan Güvenlik Konseyi'ne çağrı

UNESCO, IŞİD'in Irak'taki eşsiz kültür varlıklarını tahrip etmesi ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulundu.

27 Şubat 2015 17:38


UNESCO Başkanı Irina Bokova, IŞİD'in Irak'taki eşsiz kültür varlıklarını tahrip ettiğini gösteren görüntülerin basına yansımasının ardından BM Güvenlik Konseyi'ne özel bir oturum düzenlemesi çağrısında bulundu.

Bokova, çağrıyı yaparken "Bu saldırı, bir kültür trajedisinden daha fazlasıdır. Bu, Irak'ta şiddet içerikli aşırılığı ve çatışmaları körükleyen bir grubun yarattığı güvenlik sorunudur" diye konuştu.

Bokova, bu saldırıların Irak'ın binlerce yıllık kültür ve tarihini hedeflediğini belirterek IŞİD'in nefret ve şiddete tahrik eden eylemlerini kınadı.

IŞİD militanlarının Irak'ın Musul kentindeki Antik Yakın Doğu dönemine ait eşsiz eserleri parçaladığını gösteren video görüntüleri büyük tepki topladı. IŞİD'in tahrip ettiği eserler arasında Asurlular döneminden kalma 2 bin 600 yıldan daha eski kapı girişi figürleri de bulunuyor. Militanların antik Ninova kentinde antik resimlerin yer aldığı mezarlara da zarar verdiği belirtiliyor.

Alman haber ajansı dpa'ya değerlendirmede bulunan uzmanlar, tahrip edilen ve parçalanan objelerin orijinal ve eşsiz olduklarını söylediler. Tahrip edilen kapı girişi figürünün Antik Yakın Doğu döneminin bir ikonu olduğunu belirten Berlin'deki Ön Asya Sanat Müzesi Direktörü Markus Hilgert, bunun Mısır'daki sfenkslerin parçalanmasından farkı olmadığını dile getirdi.

Basına yansıyan görüntüler, Taliban'ın 2001 yılında Afganistan'daki antik Bamyan Buda heykellerini bombalamasını akıllara getirdiğine dikkat çeken New York Metropolitan Müzesi, IŞİD'in kültür varlıklarını parçalamasını kınadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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