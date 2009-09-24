Unesco'da sürpriz isim kazandı

UNESCO başkanlığı için önceden söz verdiği "Kitap yakarım" diyen Mısırlı Bakanı destekleyen ve oylamada seçimi kaybeden Türkiye, kendi vatandaşını desteklemeyen ülke olarak da tarihe geçti.



Türk Dışişleri’nin “Araplar’a daha önce söz verdik” diyerek, ABD ve Avrupa tarafından desteklenen Zülfü Livaneli’nin adaylığına karşı, “kitapları yakma sözü veren” Mısırlı Faruk Hüsnü’yü desteklemesinin ardından Bulgar Irina Bakova, UNESCO’nun yeni başkanı oldu.



Yarışı, favori Mısır Kültür Bakanı Faruk Hüsnü’yü 5. tur oylamada geçebilen deneyimli Bulgar diplomat İrina Bokova kazandı. Hüsnü, ‘Mısır kütüphanelerindeki İbranice kitapları yakarım’ dediği için tepki çekmişti.



Livaneli, Türk makamlarını kutladı!



Adı aday adayları arasında telaffuz edilen Zülfü Livaneli, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Bulgar diplomat Bayan Irina Bokova’yı UNESCO Genel Direktörlüğü’ne seçilmiş olmasından dolayı yürekten kutluyorum. Bayan Bokova bu büyük başarı için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür borçludur.



Çünkü Cumhurbaşkanlığımız ve hükümetimiz, Batılı ülkelerin ve UNESCO’nun benimle ilgili ısrarlı taleplerini ‘sıranın Araplarda’ olduğu gerekçesiyle geri çevirdi ve Mısırlı aday Faruk Hüsnü’yü destekledi. Oysa ‘Gerekirse kitap yakarım!’ diyen Hüsnü’nün UNESCO gibi bir kültür ve eğitim kurumunun başına seçilemeyeceğini herkes biliyordu



Ama dünyada ilk kez bir hükümet kendi yurttaşının adaylığına karşı çıktığı için, sonradan aday olan Bayan Irina Bokova UNESCO’nun başına geçti. Beni destekleyen Batılı ülke ve kurumların anlamakta güçlük çektiği bu ‘Arap adayı seçtirme ısrarı’, beklenen sonucu verdi. Bayan Bokova’yı başarısından, Türk makamlarını ise ‘basiretlerinden’ dolayı kutluyorum.”