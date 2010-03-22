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Kültür-Sanat

UNESCO'da Nevruz Bayramı kutlanacak

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) girişimiyle 29 Martta Paris'te UNESCO binasında Nevruz bayramı kutlanacak.

22 Mart 2010 02:00

T24 - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) girişimiyle 29 Mart'ta Paris'te UNESCO binasında Nevruz bayramı kutlanacak.
 
Geçen yıl UNESCO'NUN ''Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi''ne dahil edilen Nevruz, BM'nin 2010 yılını ''Tüm Kültürlerin Yakınlaşması Uluslararası Yılı'' ilan etmesi çerçevesinde, UNESCO'nun Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye Daimi Temsilciliklerinin katkılarıyla ve TÜRKSOY'un koordinatörlüğünde ilk kez bu yıl Fransa'da törenlerle kutlanacak.

UNESCO binasında 29 Mart'ta düzenlenecek tören, 30 Martta Strasbourg kentinde Müzik ve Kongre Sarayı'nda tekrarlanacak.

Nevruz bayramının geniş bir coğrafyada insanları birleştirici rol oynadığının gösterilmesi, Türk ortak kültürünün tanıtılması ve uygarlıklar arası diyaloğun güçlendirilmesi açısından önem taşıyan bu kutlama programına TÜRKSOY üyesi ülkelerin sanatçıları ve dans toplulukları katılacak.

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