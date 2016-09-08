UNESCO: Türkiye'de 7 milyon kişi okuma-yazma bilmiyor

UNESCO'nun 8 Eylül Dünya Okuma-Yazma Günü'nde yaptığı açıklamada dünya genelinde 758 milyon Türkiye'de 7 milyon kişinin okuma-yazma bilmediği ortaya çıktı.

UNESCO İstatistik Enstitüsü verilerine göre, bölgesel ve küresel okuma-yazma oranının, özellikle gençler arasında son 50 yılda arttığına değinildi. Açıklamaya göre, 50 yıl önce 14-25 yaş arasındaki gençlerin yüzde 24’ü, bugünle karşılaştırıldığında yüzde 10 daha az okuma-yazma biliyordu. Ancak küresel çapta 15 yaş ve üzeri 758 milyon yetişkin hâlâ bilmiyor. Bunların üçte ikisini ise kadınlar oluşturuyor.

İstanbul'da 310 bin kişi

Yine UNESCO’nun Okur-Yazarlık E-Atlası’ndaki verilere bakıldığında, Türkiye’de 7 milyonu aşkın kişinin okuma-yazma bilmediği görülüyor. Yine bunların çoğunu, kız çocukları ve kadınlar oluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2015 Yılı 15 Yaş ve Üzeri Türkiye Okumaz Yazmazlık Haritası’na göre de sadece İstanbul’da 310 bin 790 kişi okuma-yazma bilmiyor. Bu sayı Ankara’da 105 bin 614, İzmir’de ise 65 bin 573.

Hürriyet'in haberine göre, UNESCO'nun verileri şöyle:

Küresel çapta 15 yaş üzeri 758 milyon kişi okuma-yazma bilmiyor. Bunların üçte ikisini gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde dezavantajlı durumda bulunan kadınlar oluşturuyor.

15 yaş üzerindeki kişilerde okuma-yazma oranı yüzde 86’ya ulaştı.

Yetişkin kadınlarda okuma-yazma oranı geçen 15 yıl içinde yüzde 77’den yüzde 83’e yükseldi.

Okuma-yazma bilen gençlerin sayısında da artış oldu.

Kuzey Afrika’da 15-24 yaş arası okuma-yazma bilen gençlerin sayısı 50 yıl öncesine göre üç kat arttı. 50 yıl önce yüzde 32 olan oran, bugün yüzde 91.

Güney Asya’da 15-24 yaş arası okuma-yazma bilen gençlerin sayısı 50 yıl önce yüzde 39 iken, bugün yüzde 84’e yükselerek, iki kat arttı.

Sahra altı Afrika’da 15-24 yaş arası okuma-yazma bilen genç sayısı 50 yıl öncesine göre iki kat artış gösterdi. 50 yıl önce yüzde 34 olan oran bugün yüzde 71’lere yükseldi.

UNESCO Bonn Komisyonu, 2030 yılına kadar küresel sürdürülebilir eğitim hedeflerine ulaşabilmek açısından gelişmenin yetersiz olduğuna dikkat çekti.