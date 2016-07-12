UNESCO Suriye'deki kültür varlıkları için endişeli



İstanbul'da düzenlenen Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi 40'ıncı oturumunda Suriye'deki kültür varlıklarının durumu öne çıktı. Komite, savaşın tüm taraflarına tarihi alanlara karşı hassas olunması çağrısı yaptı. Eski yapılardaki 'hoş olmayan restorasyonlara' karşı da uyarıda bulunan örgüt, Suriye'deki toplam altı kültürel varlığın Dünya Mirası listesinde kalması kararı aldı.

IŞİD'in tahribatına maruz kalan Palmira antik kentinin yanı sıra Halep'in tarihi kesimleri, Şam, Busra, Şovalyeler Kalesi ve Suriye'nin kuzeyindeki antik köyler listede kalmasına karar verilen kültürel varlıklarını oluşturuyor. Ülkedeki kültür varlıkları beş yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşta sık sık yok olma tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 1 yıl süresince antik Palmira'yı kontrolü altında tutan IŞİD, Baal ve Balşamin tapınaklarını havaya uçurmuştu. Halep Kalesi de büyük zarar gören kültür varıkları arasında.

Restorasyonda 3D teknolojisine eleştiri

IŞİD'in Palmira'dan püskürtülmesinin arından bölgeyi ziyaret eden isimlerden olan UNESCO Dünya Mirası Merkezi Direktörü Mechtild Rössler, ziyareti sonrasında oldukça rahatlamış olduğunu ve Palmira'nın korkulduğu kadar büyük zarar görmediğini belirtti.

Rössler, zafer takı gibi yıkılan bölümlerin kalıntılarının bulunduğunu ve buraların yeniden inşasının mümkün olduğunu söyledi. Ancak yıkılan yapıların yeniden inşası konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten yetkili, "Bazıları bunun 3 boyutlu teknoloji ile yapılabileceğini düşünüyor, bu sanıldığı kadar kolay bir iş değil" dedi. Rössler, rekonstrüksiyon olarak bilinen yapıları yeniden eski haline getirmenin Dünya Miras Konvanisyonu uyarınca yasak olduğunu hatırlattı.

Suriye'de IŞİD'in yıktığı Palmira Zafer Takı, 3 boyutlu (3D) yazıcıyla kopyalanmıştı. Zafer Takı'nın kopyasının New York' ve Dubai'de sergilenmesinin ardından Palmira'ya götürülmesi bekleniyor.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Miras Komitesi oturumu 20 Temmuz'a kadar devam edecek. Oturumda miras listesine yeni alınacak yerler hakkında da karar verilecek. 27 doğal ve kültürel varlık listeye aday gösterildi.