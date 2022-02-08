Unesco raporu: Pandemi, kültürel sektörlerde benzeri görülmemiş bir krize yol açtı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (Unesco) tarafından hazırlanan bir rapor, 2020 yılında pandemi nedeniyle dünya genelinde yaratıcı sektörlerde 10 milyon kişinin işini kaybettiğini ortaya çıkardı. Rapor, pandemi etkisi ve kültürel ürünlerin giderek dijitalleşmesinin sanatçıların geçimini zorlaştırdığını belirtti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Unesco Genel Direktörü Audrey Azoulay “Covid, kültür sektöründe benzeri görülmemiş bir krize yol açtı. Dünyanın dört bir yanında yaratma ve paylaşma merkezleri olan müzeler, sinemalar, tiyatrolar ve konser salonları kapılarını kapattı. Sanatçılar için zaten istikrarsız olan bu durum sürdürülemez hâle geldi ve yaratıcı zenginliği tehdit etti.” dedi.

Unesco’nun 328 sayfalık raporu, kültürel ve yaratıcı sektörün dünyadaki en hızlı büyüyen ekonomik sektörlerden biri olsa da en kırılgan olan ve kamu ve özel yatırımlar tarafından sıklıkla gözardı edilen bir alan olduğu belirtildi.

Hükûmetlerin yaratıcı sektörlere yönelik harcamalarının son yıllarda azaldığı, pandemiyle birlikte gelir ve istihdamda çöküş yaşandığı belirtildi. Rapor, hükûmetlere sanatçılar için sosyal güvenlik ve kültürel sektörde asgari ücret, daha iyi emeklilik gibi uygulamalar önerdi.

Rapor, pandeminin yanı sıra sanat üretiminin dijitalleşmesinin de sektörü etkilediğini gösterdi. Çok sayıda sanatçı için dijital ortamın profesyonel bir meslek sürdürmek için yeterli geliri sağlamadığı belirtildi.

Rapor, kalkınmakta zorlanan yaratıcı sektörde cinsiyet eşitsizliğine de dikkati çekti. Kadın çalışaların kültür ve eğlence sektörlerinin yüzde 48.1’ini oluşturduğu belirtilen rapor “Kanıtlar, kadınların liderlik pozisyonlarında yeterince temsil edilmediğini, kamu bütçelerine erişiminin daha az olduğunu, işlerinin daha az görünür olduğunu gösteriyor.” İfadelerine yer verdi.