UNESCO'nun basın özgürlüğü ödülünü Filipinli gazeteci Maria Ressa kazandı

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler'in kültür ve bilim kurumu UNESCO, yıllık basın özgürlüğü ödülünü yaptığı yayınlar sebebiyle ülkesinde iktidarın ve nefret kampanyalarının hedefinde olan Filipinli editör Maria Ressa'ya verdi.

Eskinden ABD merkezli CNN'in baş Asya araştırmacı muhabiri olarak görev yapan Ressa, şimdi Filipin lideri Rodrigo Duterte'nin sık sık hedef aldığı Rappler haber sitesini yönetiyor.

Unesco'dan yapılan açıklamada Ressa'nın basın özgürlüğü için bir çok uluslararası girişimde yer aldığı ve mesleğini yaptığı için birçok kez tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada Ressa'nın sıklıkla internet üzerinden de hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirtti. Ressa'nın bir noktada saatte 90 nefret mesajı aldığı belirtildi.

Ödülün kazananını seçen jurinin başındaki Marilu Mastrogiovanni, "Onun durumu basın özgürlüğüne ve bununla orantılı olarak demokrasiye yönelik tehditi temsil ediyor" dedi.