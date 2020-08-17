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Yaşam

UNESCO listesine giren Priene Antik Kenti'nde yangın

Yangın karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü

17 Ağustos 2020 19:41

UNESCO geçici listesine giren Priene Antik Kenti'nde yangın çıktı. Aydın'ın Söke ilçesine 15 km mesafede yer alan Güllübahçe Beldesi'nde bulunan Priene Antik Kenti'ndeki yangın karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

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