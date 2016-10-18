UNESCO İsrail'in tepkisini çeken kararı onadı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) yönetim kurulu, dışişleri komisyonunun almış olduğu kararı onaylandı. İsrail hükümeti karar nedeniyle UNESCO ile olan tüm bağlarını dondurmuş, örgütü "İslamcı terörizme" destek vermekle suçlamıştı.

Mısır, Cezayir, Lübnan ve Katar’ın da aralarında olduğu 7 ülke tarafından hazırlanan karar "Filistin kültür mirasını ve Doğu Kudüs’ün belirgin karakterini korumayı" hedefliyor. İslamda kutsal sayılan Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra’nın da içinde yer aldığı Kudüs’ün tarihi kent merkezi de bu çerçevede ele alınıyor. Kararda, Mescid-i Aksa’nın Musevilikle bir bağı olduğu belirtilmiyor. İsrail’in Kudüs’teki dini ve kutsal yerleri idare etme biçimi eleştiriliyor, kentin Müslümanlar, Hrıstiyanlar ve Museviler için kutsal bir kent olduğu vurgulanıyor. Kudüs eski kenti UNESCO dünya kültür mirasları arasında yer alıyor.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett UNESCO’yu "Kudüsle bin yıllık Yahudi bağını" görmezden gelmekle suçlamıştı. İsrail hükümeti kararda İbranice Tapınak Tepesi ifadesinin kullanılmamış olmasına, kutsal yerlerin Arapça isimleriyle anılmasına ve Ağlama Duvarı’nın tırnak içine alınmasına da tepki gösterdi.

UNESCO nezdinde Filistin yönetiminin daimi temsilci yardımcısı Münir Anastas “Karar İsrail’e Doğu Kudüs’te işgal gücü olduğunu hatırlatıyor” diye konuştu. Anastas, İsrail hükümetinden İslami kutsal mekânları arkeolojik kazılarla “istismar etmekten” vazgeçmesini istedi.

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DW, DPA, AFP / EC, GA