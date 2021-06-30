UNESCO Geçici Miras Listesi’nde bulunan 2 bin yıllık sütunun üstüne çanak anten monte ettiler

Bursa’nın İznik ilçesinde, UNESCO Geçici Miras Listesi’nde bulunan 2 bin yıllık desenli sütunun üzerine çanak anten monte edildiği ortaya çıktı.

Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan 2 bin yıllık surların hemen dibinde bulunan desenli sütuna çanak anten monte edildi.

Roma dönemi tarihi sütun taşın üzerinde çanak anteni gören yerli ve yabancı turistler, durumu bildirince gerçek ortaya çıktı.

UNESCO Geçici Miras Listesi’nde bulunan ve UNESCO ana listesine girmesi an meselesi olan İznik’te bu durumu gören vatandaşlar durumu müze müdürlüğüne bildirdi.