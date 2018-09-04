UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösteriliyor; Tortum Şelalesi'ndeki yürüyüş alanında heyelan riski

UNESCO'nun 'Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen, Türkiye'nin en büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi'nin yanındaki yürüyüş merdivenlerinde, 2,5 ay önce heyelan meydana geldi. Heyelanlı bölge, ziyaretçi girişine kapatılırken, etrafına da uyarıcı levhalar konuldu. Ziyaretçiler, heyelanlı bölgenin geçişe kapatılan alanının arkasındaki sahipli arazilerden iniş- çıkış yapıyor.

Erzurum- Artvin yolunun 110'uncu kilometresinde bulunan, 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesi sınırlarında yer alan Tortum Şelalesi, 21 metre genişlikte ve 48 metre yükseklikten akıyor. Yerli- yabancı binlerce turistin dört mevsim ziyaret ettiği, dünyanın en yüksek şelalelerinden Tortum Şelalesi'nin yanındaki yürüyüş merdivenlerinde, 2,5 ay önce heyelan meydana geldi. Aşırı yağışlar ve suyun fazla akışı nedeniyle oluşan heyelan sonrası önleyici tedbirler alındı. Türkiye'nin en büyük şelalesinin yanında, heyelan oluşan yere, 'Merdivenleri kullanmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarıcı levhalar konuldu. Şelaleyi ziyaret edenler ise heyelan bölgesinin can ve mal güvenliği açısından onarılmasını istedi.

'Bölgenin kullanımını geçici olarak engelledik'

Tortum Şelalesi'nin, Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olduğuna vurgu yapan Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, şelaleden sonraki suyun akış yönündeki sağ sahilde, eskiden beri heyelan riski olduğunu söyledi. Uzman ekiplerce zeminde incelemeler yapıldığını kaydeden Başkan Özsoy, şunları söyledi:



"Biz, bununla ilgili Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman heyet getirdik. Zeminde incelemeler yaptılar ve bize öneri raporları sundular; fakat 2,5 ay önce aşırı yağışlar ve şelalede yoğun akıştan dolayı ciddi heyelan oldu. İniş merdivenlerinin bir bölümünde heyelanın etkisini ciddi şekilde hissetme başladık. Biz tabi tedbir olarak insanların o bölgeyi kullanmalarını geçici olarak engelledik. Orman ve Su İşleri eski Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'na durumu ilettik. Kendisine de bizzat alanı gösterdik. Devlet Su İşleri Genel Müdürü'ne bizzat talimat verdi. Erzurum Bölge Müdürlüğü de bunun üzerine o bölgeyle ilgili etüt plan ve proje çalışması için zeminde incelemeler yaptı. Sanıyorum ki bu aralar proje firmalarından birisi bunun ihalesini alır. İhaleyi aldığında oradaki heyelanı önleyici tedbirleri aldığımız gibi oranın rekreasyon alanı, seyir terasları ve yürüyüş yollarının olması ve Tortum Şelalesi’ne de alt kodlardan erişimi sağlayıcı bir proje yapmayı düşünüyoruz. Böylelikle hem can ve mal emniyetini sağladığımız gibi Tortum Şelalesi’nin görselliğini daha çok insanın izlemesini sağlamış olacağız. Umut ediyorum ki en kısa sürede plan, proje ve etüt çalışmaları biter ve yapım işine başlarız."