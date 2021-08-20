UNESCO, Afganistan'daki kültürel mirasın korunması için çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Afganistan'ın kültürel mirasının ve çeşitliliğinin, uluslararası hukuka uygun şekilde korunması çağrısında bulundu.

Açıklama, Taliban'ın, Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin Bamiyan'daki heykelini havaya uçurmasından birkaç gün sonra geldi.

UNESCO bildirisinde, "Afganistan, Afgan tarihi ve kimliğinin ayrılmaz bir parçası ve insanlık için korunması gereken çeşitli kültürel miraslara ev sahipliği yapmaktadır" dedi.

Perşembe günü yayımlanan bildiride BM ajansı, kültürel mirasa zarar verilmesinin, Afganistan halkı için barış ve insani yardım umutları üzerinde olumsuz sonuçlara yol açacağını söyledi.

Açıklamada, Afganistan'ın geleceği için önemli noktaların korunması ve muhafaza edilmesinin önemli olduğu belirtilirken, ülkenin sanatçılarının devam eden çalışmaları için güvenli ortam ihtiyacı gereksiniminin altı çizildi.