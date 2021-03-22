UNESCO: 10 yıl içerisinde küresel su kıtlığı yaşanabilir

UNESCO, 10 yıldan kısa bir süre içinde insanlığın küresel su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağını öngördü. ​Uzmanların tahminlerine göre 2030 yılına kadar su kıtlığı yüzde 40'a kadar yükselecek.

UNESCO’nun sitesinde yayımlanan Dünya Su Raporu'na göre insanlık, 10 yıldan kısa bir süre içinde küresel su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Uzmanların tahminlerine göre 2030 yılına kadar su kıtlığı yüzde 40'a kadar yükselecek, diğer küresel sorunlar ise durumu daha da kötüleştirecek. Belgede belirtildiği üzere Covid-19 salgınının neden olduğu küresel kriz, su tedarik sorununu daha da belirgin hale getirdi, bugün iki milyardan fazla insanın temiz suya doğrudan erişimi yok. Su kaynaklarının kısıtlı olması ve artan çevre kirliliği nedeniyle 2050 yılına kadar bu sayının artması bekleniyor.

Sputnik'te yer alan habere göre raporun mimarları, modern dünyada su kaynaklarını korumak için yeterince çaba sarf edilmediğine inanıyor. Bu nedenle UNESCO, suyun sadece piyasa değerinin değil, aynı zamanda su kaynaklarının dağılımının potansiyel faydalarının da dikkate alındığı bir modelin geliştirilmesi çağrısında bulunuyor.