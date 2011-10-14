Ünal Silver'den cesur açıklama: Kızım eşcinsel



T24 - 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan “Zenne” adlı filmin gala gösterimi yapıldı. Filmin oyuncularından Ünal Silver kızı ile ilgili cesur açıklamalar da bulundu.

Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yönettiği film ekibinden Yapımcı Oyuncu Aykut Kayacık, oyuncular Jale Arıkan, Giovanni Arvaneh, Kerem Can, Erkan Avcı, Rüçhan Çalışkur, Tilbe Saran, Ünal Silver, Tolga Tekin, Yvonne Rosenbaum, Antalya Kültür Merkezi'ndeki galanın ardından seyircilerle söyleşide buluştu.







Neden kırmızı



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, söyleşinin hemen başında, “Neden kırmızı” sorusuyla karşılaşan ekip adına konuşan Yönetmen Caner Alper, filmde eşcinsel karakter Ahmet'i canlandıran oyuncunun annesi rolündeki Rüçhan Çalışkur'un, “kırmızı” rengini onaylamadığı için oğlunun tişörtünü kesip, temizlik bezi yaptığını anlattı. Alper, “Tercihleri tahrip eden alışkanlıklara duruşumuzu sergilemek için, ekip olarak birlikte duruşumuzu göstermek için” derken, diğer yönetmen Mehmet Binay ise, “Renklerimizi gizlememek için” diye konuştu.



Tutucu bir çevreden gelen ve babası tarafından öldürüldüğü iddia edilen eşcinsel Ahmet Yıldız'ın hayatından esinlenilerek çekilen film ile ilgili olarak Caner Alper, “Aslında belgesel çekmek için yola çıkılmıştı. Sonra Ahmet öldürüldü. Sonra proje, filme dönüştü” dedi. Alper, Ahmet Yıldız'ı öldürülmeden önce 2,5 yıl süreyle tanıdığını belirtti. Ahmet Yıldız'ın evlerine misafir gelip gittiğini anlatan Alper, “Tişört kesme olayını biliyorduk. Annesi, telefon açar, (İki rekat namaz kıl, geçer) derdi. Babası tanıdık bir doktora götürmeyi önerirdi. Bazen (Beni öldürecekler) diye girerdi kapıdan. Öldürüleceğini sanmamıştık” diye konuştu.







Ödül alması bekleniyor





Eşcinsel Ahmet Yıldız'ın hayatını konu alan ve merakla beklenen filmin galası dün akşam yapıldı. Filmin bitimiyle salon dakikalarca süren alkış sesleri ile inledi.Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran filmin, birkaç dalda ödül alması bekleniyor.





Uzun ince bir yol



Filmde bir Zenne'yi canlandıran ve çok değişik figürlerle dans eden Kerem Can'a bir izleyici, rolüne nasıl hazırlandığını sordu. O sırada söyleşinin yapıldığı çadırın biraz ilerisinde gece yapılacak etkinliğin ses sistemini denemek için Aşık Veysel'in ünlü türküsü “Uzun ince bir yol” çalınmaya başladı. Yüksek sesle çalınan müziğe gönderme yapan Can, “Uzun ince bir yoldu” diye söze başlayınca salonda gülüşmeler duyuldu. Can, Türk ve yabancı dans sanatçıları ile dans gruplarından ve gerçek bir zenneden ders aldığını belirterek, “Müziği seviyordum. Bu şekilde dans etmeyi düşünmezdim. Bu proje hayatımı değiştirdi. Bu çok büyük bir hediye” diye konuştu.







Ahmet karakterini canlandıran Erkan Avcı, benzeri bir soruya, “Ahmet ile aynı sosyokültürel yapıdan geliyoruz. Bu role karşı bir sosyal sorumluluk hissettim. Biz Ahmet'in ruhu için uğraştık” yanıtını verdi.





'Benim kızım eşcinsel'



Ahmet'in babasını canlandıran Ünal Silver ise, “Bu ülkede bazı anne babalar, katil çocuklarını bağrına basıyorlar, eşcinsel çocuklarını öldürtüyorlar veya öldürüyorlar” dedi.







Ünal sözlerine şöyle devam etti:





“Benim kızım eşcinsel. Anne babalar, çocukları eşcinsel oldu diye niye üzülüyor, anlamıyorum. Benim çocuklarım kanser olurlarsa üzülürüm. Bir oğlum, bir kızım, iki gelinim var. O nedenle o babayı anlamak benim için zor oldu.”







Pembe rapora tepki



Filmde eşcinsellerin askerlik yapmamak için aldıkları ve “Pembe rapor” diye bilinen belgenin, bu kişilerin onurlarının kırılmasına yol açan koşullarda verildiğini hatırlatan bir seyirciye yönetmenlerden Caner Alper, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı kişilerin bu raporları alırken yaşadıklarını, çok özel belge ve fotoğrafların kışlada elden ele gezdiğini onlardan dinlediğini söyledi. Alper, “Üstelik o pembe rapor, kişiye elden teslim edilmiyor. Ailesinin eline







