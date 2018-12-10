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Spor

Ünal Karaman, Artvin'de Trabzonspor Futbol Okulu'nun açılışına katıldı

Nusret DURUR/(Yusufeli)ARTVİN, (DHA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin’de Yusufeli Futbol Okulu'nun açılışını yaptı

10 Aralık 2018 18:07

Nusret DURUR/(Yusufeli)ARTVİN, (DHA) -

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin’de Yusufeli Futbol Okulu\'nun açılışını yaptı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, Artvin Yusufeli’ne giderek Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve Belediye Başkanını Eyüp Aytekin’i ziyaret etti. Kaymakam Kaykaç ve Belediye Başkanı Aytekin, ziyaretin anısına Ünal Karaman’a plaket verdi.
Ziyaretin ardından Karaman, Trabzonspor Yusufeli Futbol Okulunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini kesen Ünal Karaman, buradan Trabzonspor\'a futbolcular yetişeceğini söyledi. Yusufeli Trabzonspor Futbol Okulu yetkilisi Mustafa Çakmak, Kaymakam Eyüp Kaykaç ve Belediye Başkanı Ayüp Ayetkin’in katılımıyla yapılan açılışın ardından Karaman, minik Trabzonsporlularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzonspor Futbol Okulu yetkilisi Mustafa Çakmak da Karaman’a plaket takdim etti.

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