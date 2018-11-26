Ünal Karaman: "Maç 2-1'e geldiğinde 'kaybedeceğiz' diye hiç düşünmedim"

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Fenerbahçe\'yi mağlup eden Trabzonspor\'da teknik direktör Ünal Karaman, maçı kaybetmeyi hiç aklına getirmediğini belirterek, \"Çünkü adaletsizlikte bu kadar olmazdı. Daha önce o limitimizi doldurduğumuzu düşünüyorum\" dedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, kazanmanın güzel olduğunu söyledi. Camianın ihtiyacı olan bir müsabaka oynadıklarını ifade eden Karaman, \"Kazanmak güzel. Camiamızın ihtiyacı olan bir müsabakaydı. Tek başına bir sonuç değil, daha farklı değerlendirilebilir. Hem taraftarlarımızın, hem oyuncularımızın coşkusuyla, bu şekilde oynanan bir oyundan sonra belki çok daha erken bitirebileceğimiz bir müsabaka olabilirdi ama sonucu olmak güzel\" diye konuştu.

\"İNANMIŞ BİR FUTBOLCU ORDUSU İLE TARAFTAR VARDI\"

Sezon başından beri kaybettikleri müsabakalar da dahil oyun olarak, pozisyon olarak talihsizlikler yaşadıklarını anlatan Karaman, şöyle devam etti:

\"Geçen haftaki oyunda 5-0 mağlup olarak bu şehre döndük. Kaybettiğimiz müsabakalarda da o sonucu hak edecek bir oyun sergilemedik. Allah korudu ki Fenerbahçe maçında son dakikadaki top direkten dışarı çıktı. Şu maç berabere bitecekti. Çekeceğimiz ıstırabı, acıyı düşünün. Ama maç başından sonuna kadar inanmış bir futbol ordusu, taraftar vardı. Başkanımız nezdinde tüm yönetim kurulumuza ve bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.\"

\"KAYBEDECEĞİMİZİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM\"

Kaybetmeyi hiç akılına getirmediğini kaydeden teknik direktör Ünal Karaman, \"Maç 2-1\'e geldiğinde \'kaybedeceğiz\' diye hiç aklıma dahi getirmedim. Çünkü adaletsizlikte bu kadar olmazdı. Daha önce o limitimizi doldurduğumuzu düşünüyorum. Artık bundan sonra bu tür şoklar yaşamak istemiyorum\" ifadelerini kullandı.

Karaman, bundan sonraki hedeflerinin ise oynayacakları ilk müsabakaya en iyi şekilde hazırlanıp, maçı kazanma adına sahada kendilerine yakışanı yapmak olduğunu da sözlerine ekledi.

AĞAOĞLU OYUNCULARI TEBRİK ETTİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe\'yi 2-1 yendikleri maçın ardından beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte soyunma odasına inerek galibiyet sevincine ortak oldu. Teknik Direktör Ünal Karaman ve oyuncuları tek tek tebrik eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, oynanan oyundan ve alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ağaoğlu, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda, taraftarlara teşekkür ederken, futbolcuların galibiyetin ardından çektirdiği fotoğrafı da yayınlayarak, \'Sizi yaradan Allah\'a şükürler olsun\' notunu paylaştı.

ERTUĞRUL DOĞAN: \"BU GALİBİYET DİĞER GALİBİYETLERDEN ÇOK DAHA ANLAMLI\"

Trabzonspor\'da Projeler ve Finansman Komitesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçında anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"Bu galibiyet diğer galibiyetlerden çok daha anlamlı. Biz de biliyoruz bir çiçekle baharın gelmeyeceğini. Potansiyelimizi ortaya koymak \'biz Trabzonspor\'uz. Hodri meydan\' diyebileceğimiz bir galibiyet. Hep beraber omuz omuza olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik\" ifadelerini kullandı.

PEREİRA: \"ÖNEMLİ VE HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK\"

Trabzonspor\'un sağ bek oyuncusu Joao Pereira, Fenerbahçe karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, \"Güzel oyun çocuklar. Önemli ve haklı bir galibiyet aldık ama böyle devam etmeliyiz. Çünkü bugün sadece 3 puan kazandık. Daha hiçbir şey bitmedi. Gelecek haftalarda daha fazla 3 puanlara ihtiyacımız var. Genç oyuncular Uğurcan çakır ile Hüseyin Türkmen\'i de mükemmel performansları nedeniyle tebrik ediyorum. Ayrıca taraftarlara da destekleri için teşekkür ediyoruz\" dedi.

YEREL GAZETELERDEN FENERBAHÇE GALİBİYETİ YORUMU

Yerel gazeteler, Trabzonspor\'un Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından, \"Eze eze gelen zafer\" yorumunu yaptı. Sonnokta gazetesi, \"Eze eze gelen zafer\", \"Bordo-mavililer sayısız gol fırsatından yararlanamazken, tarihi bir farkı da kaçırdı\" ifadelerini kullandı. Kuzey Ekspres gazetesi, \"Fener\'i ezdik geçtik\", \"8 yıllık hasret bitti\" yorumunu yaptı. Karadeniz gazetesi, \"Baş tacısınız\", \"Fenerbahçe\'yi Akyazı\'da evire çevire devirdik\" başlıklarını kullandı. Günebakış gazetesi, \"Büyüksün Trabzon\", \"8 yıllık hasret bitti, Fener söndü\" yorumunda bulundu. Taka gazetesi, \"Bol SosAlu, çok tatlı\", \"Kaptan dümene geçti, Trabzonspor\'u Fenerbahçe karşısında 18 maç sonra Akyazı\'da zafere taşıdı\" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.

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