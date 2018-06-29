Ünal Karaman: "İnşallah sezon sonu da mutlu oluruz"

TRABZON, (DHA)



TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman’a doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Ünal Karaman’ın 52’nci yaş günü bugün futbolcular ve teknik ekibin katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kutlandı. Karaman, kendisi için özel hazırlanan doğum günü pastasını kestikten sonra pastadan ilk dilimi takım kaptanı Onur Kıvrak’ın elinden yedi. Ünal Karaman, burada yaptığı konuşmada, \"İnşallah sezon sonu da birlikte böyle mutlu oluruz\" dedi.​

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Doğum günü kutlamasından görüntüler

(FOTOĞAFLI)