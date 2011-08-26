-Ünal: İlgili kurumlarla temasa geçildi ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Mehmet Haberal'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuruyla ilgili olarak, "Diğer bütün başvurularda olduğu gibi AİHM tarafından bu davayla ilgili olarak da yöneltilen soruların yanıtlanabilmesi için Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla temasa geçildiğini" kaydetti. Ünal, konuya ilişkin bir soruya verdiği yanıtta Mehmet Haberal tarafından AİHM'e yapılan başvurunun 10 Ağustos 2011 tarihinde hükümete iletildiğini belirtti. AİHM'in başvuranın ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını vermeden önce, hükümete yöneltilen soruların yanıtlanmasını talep ettiğini ifade eden Ünal, "Bakanlığımızca, diğer bütün başvurularda olduğu gibi AİHM tarafından bu davayla ilgili olarak da yöneltilen soruların yanıtlanabilmesi için Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla temasa geçilmiş ve görüş talep edilmiştir" dedi. AİHM tarafından belirlenen süre çerçevesinde bahse konu soruların yanıtlanabilmesi için Dışişleri Bakanlığınca gerekli koordinasyonun yapılmakta olduğunu belirten Ünal, şunları kaydetti: "Bu çerçevede, Bakanlığımız nezdinde herhangi bir araştırma yapılmadan önce bir internet haber sitesinde, daha sonra da bu habere atıfla çeşitli gazetelerde yer alan Bakanlığımızı hedef alan asılsız iddialar sorumlu habercilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bakanlığımız demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü prensipleri çerçevesinde, yargı organlarının tasarrufları bağlamında ülkemizin AİHM önünde en iyi şekilde savunulması için ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde üstüne düşen görevi hassasiyet ve titizlikle yerine getirmeye devam edecektir."